Seo Ye Ji: doble de la actriz de It’s okay to not be okay sorprende con su parecido

En la actualidad, casi todas las celebridad han sido señaladas por tener un doble ‘no famoso', desde reconocidos idols como BTS hasta actores como Hyun Bin, entre otros. En esta oportunidad, le tocó el turno a Seo Ye Ji, actriz de 30 años, quien es comparada con una joven influencer.

Aunque se desconoce su nombre real, tiene como nickname @luckyseveb en TikTok y según su perfil parece ser de nacionalidad tailandesa.

En los últimos días, la joven acaparó la atención de los internautas al compartir dos video en los que aparece luciendo el look (ropa y maquillaje) inspirado en Seo Ye Ji.

Estas publicación inmediatamente se volvieron viral y la mayoría de sus seguidores (32.900 en TikTok) coincidían en que tenía un gran parecido a la protagonista de It’s okay to not be okay.

En el primer video publicado el pasado 15 de agosto, la joven aparece leyendo un libro con su atuendo habitual y segundos después aparece luciendo un vestido negro, similar al que usa Seo Ye Ji en el drama de Netflix.

Todo esto bajo la mecánica de un TikTok.

El segundo clip también viral, que consiguió más de 11.000 reproducciones en la mencionada red social, consistió en un efecto audiovisual que intercalaba su foto y la de la actriz surcoreana.

La joven apodada ‘doble de Seo Ye Ji’ ganó popularidad a raíz de la emisión del último capítulo de It’s okay to not be okay.

