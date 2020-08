Dejaron huella con su trabajo en el C-drama éxito del 2019 The untamed y ahora Wang Hao Xuan, Guo Cheng, Yao Shu Hao y Hu Xiao Ting han regresado juntos en Dance of the phoenix, una nueva serie histórica que rápidamente gana fans entre los amantes de las producciones chinas.

Como bien saben los seguidores, el famoso drama inspirado en la novela BL Mo Dao Zu Shi (MDZS) de Mo Xiang Tong Xiu reforzó la fama de Wang Yibo y lanzó al estrellato a Xiao Zhan.

The untamed, drama chino de 50 capítulos emitido el 27 de junio al 20 de agosto del 2019. Portagonizado por Xiao Zhang y Wang Yibo. Créditos: QQLive

El reparto de la serie también recibió las palmas y ahora los actores que lo conformaron (la mayoría jóvenes en el medio) afrontan nuevos desafíos personales a través de distintas producciones.

Sin embargo, Guo Cheng, Wang Hao Xuan, Yao Shu Hao y Hu Xiao Ting aún tendrían más para mostrar como equipo, pues se unieron al elenco de Dance of the phoenix.

El referido drama que curiosamente también es del género histórico fantasioso y es dirigido por uno de los realizadores de The untamed (Chen Jia Lin), tras meses de expectativa finalmente se estrenó el 10 de agosto del 2020.

En esta nota conoce todo sobre esta imperdible producción de Tencent que trae de regreso a los intérpretes del live action de MDZS.

Actores de The untamed en nuevo drama histórico Dance of the phoenix. Créditos: Tencent

Dance of the phoenix - sinopsis

La talentosa cultivadora de Qianyuan, Feng Wu, pierde su sangre de Fénix luego de ser atacada por su enemiga Zuo Qing Yuan. Ella se desmaya y está a punto de morir cuando es rescatada por su maestro que le da su vitalidad.

Poco después recobra la consciencia, pero ya no es la misma. Todo parece indicar que Meng Yuan, una estudiante de medicina tradicional de otra dimensión, ha sido transportada al cuerpo de Feng Wu.

Yang Chao Yue es Meng Yuan y Feng Wu e Dance of the phoenix. Créditos: Tencent

Si quiere sobrevivir en ese mundo espiritual donde fuerzas del mal la persiguen, esta nueva Feng Wu tendrá que cultivarse y aliarse con personas poderosas.

Por fortuna pronto descubrirá que sus conocimientos en medicina tradicional son útiles para proteger a sus seres queridos de la maldad que los acecha.

Mientras tanto, tendrá que aprender a vivir junto Jun Lin Yuan, el joven heredero de los Jun con quien Feng Wu tenía una alianza matrimonial.

Cabe resaltar que Dance of the phoenix está basado en la novela Shen Yi Feng Hou de Su Xiao Nuan.

Elenco de Dance of the phoenix

- Yang Chao Yue es Meng Yuan y Feng Wu

- Xu Kai Cheng es Jun Lin Yuan

- Fu Jing es Zuo Qing Luan

- Estelle Chen es Yin Zhao Ge

- Gao Ji Cai es Xuan Yi

- Wang Hao Xuan es Yu Ming Ye

- Guo Cheng es Feng Xun

- Wang Ting es Feng Shu

- Yao Shu Hao es Gao Wei

- Hu Xiao Ting es Madam Feng

The untamed en Dance of the phoenix

- En The untamed, Wang Hao Xuan fue Xueyang, el personaje que dividió al fandom. En Dance of the phoenix, es nuevamente un villano (Yu Ming Ye).

Wang Hao Xuan en The untamed y Dance of the phoenix. Créditos: fotocomposición

- Guo Cheng fue el discípulo Jingyi del clan Lan en The untamed. En Dance of the phoenix es el alegre e inseparable acompañante de Jun Lin Yuan, Feng Xun.

Guo Cheng en The untamed y Dance of the phoenix. Créditos: fotocomposición

- El personaje de Yao Shu Hao en The untamed fue Jin Zixun, el primo de Zixuan que tanta tirria le tenía a Wei Ying. En Dance of the phoenix figura como intérprete de Gao Wei.

Yao Shu Hao es The untamed y Dance of the phoenix. Créditos: fotocomposición

- Hu Xiao Ting fue Madam Jin en The untamed. En Dance of the phoenix regresa como la madre de Feng Wu y señora de la familia Feng.

Hu Xiao Ting es The untamed y Dance of the phoenix. Créditos: fotocomposición

¿Cuándo salen nuevos episodios de Dance of the phoenix?

Dance of the phoenix se estrenó el 10 de agosto del 2020. Conforme a lo programado, constará de 30 episodios que se irán liberando de lunes a miércoles a las 8 p. m. en China.

Ver gratis Dance of the phoenix con sub español

De momento Dance of the phoenix no se encuentra disponible con subtítulos en español en las plataformas legales.

Sin embargo, los episodios a la fecha liberados los puedes ver en su idioma original y subtitulado al inglés en Viki. Para verlos en esta plataforma puedes entrar directamente a este enlace (AQUÍ). Recuerda que necesitarás crearte un usuario.

Por otro lado, WeTV te ofrece dos posibilidades para poder ver Dance of the phoenix: su aplicativo para iPhone y iPad y su canal oficial en YouTube.

Puedes descargar completamente gratis la aplicación desde este enlace (AQUÍ). Para ver completamente gratis en YouTube puedes hacer click AQUÍ.

