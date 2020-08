Cantante eSNa revela maltrato sufrido durante promociones junto a MAMAMOO

El 14 de agosto, la cantante eSNA publicó en su canal de YouTube un video contando su experiencia mientras promocionaba el single “¡Aah! ¡Oop!”, al lado de MAMAMOO, sus excompañeras de agencia en Rainbow Bridge World.

El tema figura dentro de la lista de canciones de Pink Funky, tercer mini álbum que el cuarteto K-pop lanzó el 15 de junio del 2015.

PUEDES VER Los debut de grupos y solistas más tristes en la historia del K-Pop

En su video, eSNA explica que compuso “¡Aah! ¡Oop!” pensando en lanzarlo junto a la cantante Lee Hi, exmiembro de los grupos K-pop BOM&HI (BH) y HI SUHYUN. Sin embargo, los planes cambiaron y la canción quedo archivada por casi dos años.

Inicialmente "¡Aah! ¡Oop!" estaba planeada para ser lanzada como una colaboración entre eSNA y Lee Hi. Crédito: fotocomposición

Pasado ese tiempo, el productor de eSNA le propuso lanzar “¡Aah! ¡Oop!” junto a MAMAMOO.

“Todavía recuerdo, estaba tomando una siesta en casa. Y mi productor me llamó y me dijo: “Oye, tengo una idea. ¿Qué tal si colaboras esa canción con MAMAMOO?”

“Mi reacción inicial fue: ‘No. Esta es mi canción, se supone que debo debutar en la televisión con esta canción’”, contó eSNA.

Finalmente, terminó por acceder teniendo en cuenta que podría cantar “¡Aah! ¡Oop!” con su nombre y al lado de MAMAMOO, uno de las girlband más famosas.

Ya en marcha, eSNA tuvo que dividió la canción para ser interpretada por cinco personas, además dirigó la grabación y proporcionó las voces de fondo. A todo eso se suma la ansiedad que sintió porque se suponía que “¡Aah! ¡Oop!” sería su tema debut.

"¡Aah! ¡Oop!" de eSNa en colaboración con MAMAMOO fue lanzada en Pink Funky, tercer mini álbum del grupo K-pop. Crédito: Instagram

MAMAMOO: eSNA revela maltrato

Entre los acuerdos a los que se llegó es que el tema se promocionaría dos semanas en televisión, debiendo eSNA actuar junto a MAMAMOO en el escenario.

Sin embargo, tras el estreno del MV, la cantante de 27 años (en aquel entonces) recibió feroces criticas sobre su apariencia y vestuario, señalando que su traje blanco desentonaba y la hacia ver mayor.

eSNa y MAMAMOO durante las promociones del single "¡Aah! ¡Oop!" Crédito: Instagram

“El productor me llama, me sienta y dice: “Leímos todos los comentarios que la gente ha estado dejando en los videos y no son muy buenos sobre ti. Y yo estaba como, “¿Qué están diciendo?”

“Están diciendo que te ves vieja, solo te están atacando en cuanto a tu imagen”, relata eSNA.

No obstante, la sorpresa mayor fue comprobar que su nombre no figuraba en los créditos de la canción.

Igual de desagradable resultó que le dijeran que tenía perder peso si quería aparecer en televisión.

A pesar de someterse a una dieta peligrosa para alcanzar las medidas solicitadas, solo logró hacer tres promociones en televisión. Sintiendo el poco respaldo de su agencia, logró llegar a un acuerdo con el CEO de RBW Entertainment para finiquitar su contrato.

“Creo que estaban más preocupados que yo lastimara la imagen de MAMAMOO. Por eso me sacaron, eso es lo que creo”, finaliza.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.