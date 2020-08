Love alarm 2: 10 cosas que los fans esperan de la segunda temporada

Uno de los dramas más populares de los últimos años es Love alarm. La expectativa del estreno de la segunda temporada es grande, y los seguidores de la serie de Netflix esperan que estos diez temas se resuelvan en los próximos capítulos.

A continuación, te presentamos una lista de 10 cosas que los fans esperan de la segunda temporada del dorama de Kim So Hyun y Song Kang.

Alerta de spoilers de la primera temporada de Love alarm.

10.- Que aparezca Cheong Duk Gu

Antes de finalizar la primera parte de Love alarm se puede oír una voz similar a la de Duk Gu.

Específicamente, en la escena donde alguien habla con un parlante en el frontis del local donde se realiza la presentación de Love alarm 2.0.

Muchos fans del dorama de Netflix, creen que la voz de esta persona sería Duk Gu, quien aparentemente había perdido la vida.

9.- Descubrir quién es el verdadero creador de Love alarm

Asimismo, los seguidores del kdrama creen que Duk Gu es el creador de Love alarm. En la segunda temporada se podrá saber la verdad sobre el aplicativo móvil.

8.- Que Gul Min y su mamá pidan perdón a Jojo

Jojo nunca se ha mostrado rencorosa con su prima y tía, pese a que ellas la trataron muy mal desde que llegó a vivir con ellas tras el fallecimiento de sus padres.

Los televidentes esperan que Kim Soo Hyun y sus familiares arreglen sus diferencias, y sobre todo que Gul Min y su madre le pidan perdón.

7.- Que Gul Min se enamore de Duk Gu

Pese a no ser el personaje principal del dorama, Duk Gu se ha ganado el aprecio de los fans, quienes esperan que encuentre el verdadero amor.

Un parte de los seguidores creen que Gool Min puede cambiar y finalmente enamorarse del tímido estudiantes al que rechazó muchas veces.

6.- Jojo y Sun Oh

Existen muchas razones que dan los fanáticos del team Sun Oh, para que Jojo se decida por su primer amor, pero ¿con quién se quedará al final?

5.- Jojo y Hyeyeong

Alerta de spoiler. Continúa con tu lectura en el número 4, si es que no quieres saber el final, según el weebtoon.

Por otra parte están, los que apoyan a Hyeyeong y es quien tiene más posibilidades de ganarse el amor de Jojo.

4.- Que cambie el drama final del weetoon

Muchas adaptaciones cambian parte de la historia e incluso el final. Un nutrido grupo de seguidores, esperan que Netflix considere modificar el desenlace de la serie Love alarm, al que ya se conoce del webtoon. ¿Tu crees que sea una opción?

3.- Que sigan siendo amigos

Asimismo, el público espera que cuando Jojo elija entre Hye Young y Sun Oh, no queden sentimientos negativos entre ambos y conserven la bella amistad que han tenido por años.

2.- Lee Yuk Jo encuentre el amor verdadero

No debemos olvidarnos de Yuk Jo, quien pese a ser la nueva novia de Sun Oh, no tiene una relación recíproca. Por lo que los fans creen que la joven también merece ser feliz.

1.- Confirmación de Netflix sobre la fecha de estreno

Si bien Netflix acaba de confirmar que el estreno de Love alarm 2 será a principios del año 2021, los fanáticos del dorama de Kim So Hyun y Kang Song esperan que se informe sobre la fecha exacta.

Debido a que muchos se esperaba que fuese el 22 de agosto de 2020, mismo día que se lanzó la primera parte.

