El drama It’s okay to not be okay tuvo gran éxito a nivel internacional por mostrar un argumento interesante sobre las vivencias que marcan a un individuo para determinar su personalidad. Y aunque ya finalizó la transmisión, se acaba de revelar que una historia real inspiró esta producción de Netflix y tvN.

Todos saben que la serie coreana fue protagonizada por Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji, pero pocos conocen que detrás de esta trama existió una mente maestra, la guionista Jo Yong.

It's okay to not be okay. Curiosidades del dorama de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji. Créditos: tvN

La escritora del dorama sorprendió a muchos por la interesante historia de Moon Young y Gang Tae, y acaba de revelar qué la inspiró a desarrollarla.

Jo Yong ofreció una entrevista para Star News e indicó que la trama de It’s okay to not be okay esta basada en una historia real, una que la marcó personalmente.

“Este dorama comenzó con mi historia de amor con un hombre que tenía un trastorno de personalidad y es el trasfondo de Psycho But It’s Okay (nombre con el que también se le conoce a la serie)”, empezó respondiendo tras ser consultada en sobre la inspiración que tuvo para escribir el guion.

“Es un drama que reflejó mi mente. A través del personaje Gang Tae (protagonizado por Kim Soo Hyun), quería disculparme por no haber actuado correctamente en aquel entonces”, agregó.

It's okay to not be okay. Curiosidades del dorama de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji. Créditos: tvN

PUEDES VER Park Gyu Young revela el cambio que mostrará en nuevo Kdrama con Song Kang

It's okay to not be okay. Curiosidades del dorama de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji. Créditos: tvN

It's okay to not be okay. Curiosidades del dorama de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji. Créditos: tvN

La escritora del drama It’s okay to not be okay continuó con su reflexión y dijo: “Quería pedir perdón de alguna manera y hacerle saber que ‘no hizo nada malo. Y espero que sea feliz en cualquier parte donde se encuentre’. Mientras escribí el drama pude curar esos sentimientos”.

Sobre la popularidad del kdrama, Jo Yong dijo que se alegró al saber que tuvo gran aceptación en público extranjero vía Netflix.

“Estoy muy agradecida, incluso derramé lágrimas por la emoción”, declaró.

Finalmente, la escritora de It’s okay to not be okay dijo que fue un honor haber trabajado de la mano de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji, y reveló que lo actores realizaron halagos hacia su trabajo en la historia.

It's okay to not be okay. Curiosidades del dorama de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji. Créditos: tvN

Si todavía no haz visto el dorama It’s okay to not be okay puedes ver los capítulos completo y con subtítulos al español desde Netflix.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.