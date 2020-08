El grupo BLACKPINK acaba de convertirse en el cuarto artista con más suscriptores en YouTube a nivel global. La hazaña es celebrada por los BLINKS no solo porque las idols demuestran nuevamente ser las representantes del K-pop en la plataforma, sino además porque superaron al rapero Eminem para tomar el meritorio lugar.

Según informó el 17 de agosto YG Entertainment, las artistas asiáticas sobrepasaron las 44 millones de suscripciones en YouTube a las 9 a. m. (KST) de ese mismo día (7 p. m. del 16 de agosto en Perú).

BLACKPINK es el cuarto artista más seguido en YouTube. Créditos: YouTube

El dato demuestra que ahora BLACKPINK es el cuarto artista más seguido en la plataforma de videos solo después de Justin Bieber, DJ Marshmallow y Ed Sheeran.

Previamente el puesto era ocupado por Eminem, rapero de larga trayectoria que se queda en el quinto lugar con los 43.9 millones de suscriptores que ostenta.

Debido a que la cifra de la girlband sigue creciendo en medio de la expectativa por su colaboración con Selena Gomez y la llegada de su primer álbum de estudio no sería una sorpresa que pronto escalen una posición más.

La colaboración de BLACKPINK y Selena Gomez. Composición: Diario La República. Imágenes: YG Entertainment / Instagram

Como muestra: solo un día después del prelanzamiento “How you like that” (26 de junio) las idols del K-pop reconocidas también como las ‘reinas del YouTube’ debido a su record de vistas, sumaron 100 mil seguidores a su canal.

