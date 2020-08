Jisoo de BLACKPINK confirmada como protagonista del nuevo dorama Snowdrop

El 18 de agosto KST, un vocero de YG Entertainment, agencia de gestión de BLACKPINK, confirmó lo que muchos BLINK andaban deseando, la cantante Jisoo tendrá su primer papel protagónico en un drama.

“Jisoo aparecerá en el nuevo drama Snowdrop” (título provisional) señaló la compañía en declaraciones replicadas por el portal coreano Hankoo Kilbo.

PUEDES VER BLACKPINK supera a Eminem y se convierte en el cuarto artista más seguido en YouTube

Esta será la segunda incursión como actriz de Jisoo, después de su participación en el dorama Arthdal chronicles del 2019, donde interpretó el pequeño papel de Sae Na Rae, el primer interés amoroso de Sa Ya (Song Joong Ki).

Esto último sin contar los cameos previos que ‘ChiChoo’ realizó en The producers (KBS2, 2015), YG Future strategy office (Netflix, 2018) y Temporary idols (Netflix/SBS, 2017-2018).

Sobre la nueva producción de JTBC, Snowdrop, se informó que su emisión se ha proyectado para el 2021.

Asimismo, se confirmó que el guion estará a cargo de la talentosa Yoo Hyun Mi, cuyos últimos trabajos son Golden cross (KBS2, 2014) y Bridal mask (KBS, 2012).

Mientras que la dirección será asumida por Jo Hyun Tak, realizador de los dramas Mirror of the witch (jTBC, 2016), Maids (jTBC, 2014-2015) y Who are you? (tvN, 2013).

De esta manera, Snowdrop significará el nuevo proyecto en conjunto de Yoo Hyun Mi y Jo Hyun Tak, después de trabajar juntos en el éxito de JTBC, SKY castle, dorama que rompió récord de audiencia durante su emisión a finales del 2018 e inicios del 2019.

PUEDES VER BLACKPINK: todo sobre THE ALBUM y colaboración de idols con Selena Gomez

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.