Cada año en Corea del Sur cientos de jovencitos se lanzan a la difícil tarea de convertirse en trainees o aprendices de grandes agencias de talentos como Big Hit, JYP, SM y YG Entertainment, con el único objetivo de ser parte de la nueva generación de estrellas K-pop.

El momento clave en ese sueño es cuando logran debutar como solistas o integrantes de algún grupo. Sin embargo, antes de llegar a ese punto pueden pasar varios años de entrenamiento, como le sucedió a G-Dragon. El líder de BIGBANG pasó más de diez años preparándose.

Aun así, el tiempo dedicado tampoco significa una garantía de éxito, como le sucedió a estos artistas, cuyo estreno en escena pasó con más pena que gloria.

1. Ori

En enero del 2009, una jovencita de 14 años se presentaba por primera y única vez en el escenario de Music Bank de KBS, en lo que después se conoció como ‘el peor debut en la historia del K-pop’.

Las criticas que recibió fueron nefastas, y la comunidad online se cebó en comentarios maliciosos que iban desde su falta de talento hasta su aspecto físico.

Ori, cuyo nombre real es Baek Ji Hyun, desapareció al día siguiente, al igual que su agencia, Chang’s Entertainment.

Años después, surgió la leyenda urbana de que Ori se hizo cirugía plástica y volvió a debutar con Girl’s Day, bajo el nombre de Minah. Dream T Entertainment, agencia que gestiona al grupo K-pop emitió un comunicado desmintiendo que se tratase de la misma persona.

La agencia de Girl's Day desmintió que Minah (derecha) sea Ori (Izquierda). Crédito: fotocomposición

2. X1

Muy diferente al primer caso, esta boyband salida de la cantera del reality PRODUCE X 101 debutó con buen pie.

Sin embargo, todo se fue hacia abajo cuando a los pocos meses se destapó el escándalo de manipulación de votos en el show. Hecho que todavía es materia de investigación para la justicia coreana, pero que para el grupo significó la disolución tan solo cinco meses después de su debut.

X1, El grupo ganador del reality musical Produce X 101, no pudo superar el escándalo de manipulación de votos. Crédito: Instagram

3. Yeonha (ex miembro de P.O.P.)

Tenía solo 17 años cuando debutó con P.O.P. (Puzzle of Pop) en julio del 2017. Sin embargo, a las pocas semanas se informó que ella pausaría sus actividades promocionales por un problema de salud.

Más adelante se confirmó que padecía miastenia gravis, que es una enfermedad que puede provocar debilidad del músculo esquelético.

De esa forma, la maknae del grupo se despedía de sus compañeras retirándose del grupo y de la escena musical del K-pop.

Yeonha es una cantante y bailarina surcoreana, nacida el 19 de mayo del 2020. Es exmanae del grupo P.O.P. Crédito: Instagram

4. 4 Ladies (4L)

El cuarteto de JCM (Jade Contents Media) debutó en agosto del 2014, pero ni su canción “Move”, ni su clasificación para mayores 19+, lograron cuajar en el gusto del público.

Incluso una de sus integrantes, Yeseul, también se mostró poca satisfecha con ese concepto tan sensual.

“Sentí que estaba vestida con algo que no era yo y eso me hizo trabajar mucho. La empresa no me estaba imponiendo nada, pero para sobrevivir era algo que tenía que hacer. La realidad de la situación hizo que me arrepintiera de muchas cosas”, expresó.

Finalmente, meses después de que Yeseul negociara su salida en 2015, el cuarteto K-pop espaciaba sus presentaciones, para anunciar finalmente en 2016 su disolución definitiva.

Yeseul expresó su disgusto por el concepto de clasificación +19 para Four Ladies (4L). Crédito: Instagram

