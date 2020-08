G-Dragon y el secreto detrás del romántico baile bajo la lluvia con Seo Ye Ji

El 18 de agosto, G-Dragon, el mítico líder de BIGBANG, cumplirá 33 años (según el calendario coreano). La celebración sirve para desenterrar uno de los momentos más románticos protagonizados por GD.

La fecha se remonta al 2015. En ese entonces la agrupación de YG Entertainment lanzaba la serie E de MADE, su tercer álbum de estudio en coreano. De este se desprendía el tema “Let’s not fall in love”, que rápidamente captó la atención por su estilo diferente sin los acostumbrados raps fuertes de T.O.P. y G-Dragon.

Sin embargo, fue el videoclip con sus imágenes agridulces, bajo un concepto suave e inocente, lo que enamoró a su fandom, V.I.P., quienes suspiraron con las escenas románticas que interpretaban G-Dragon, Taeyang, Daesung, TOP y Seungri con cinco afortunadas modelos. Una de estas, la aún desconocida actriz Seo Ye Ji.

La belleza de 25 años se venía labrando una carrera después de debutar dos años atrás en Potato star 2013QR3 (tvN). Para cuando fue convocada a fin de participar en el MV de BIGBANG, Seo Ye Ji terminaba de filmar el dorama romántico familiar, Super daddy Yeol (tvN, 2015), protagonizado por Lee Dong Gun y Lee Yoo Ri.

G-Dragon y Seo Ye Ji en dos escenas de "Let's Not Fall In Love”. Crédito: captura MV BIGBANG

La ahora actriz principal de It’s okay to not be okay habló de esta experiencia durante una entrevista en 2017 para el programa Showbiz Korea, en la que, para sorpresa de todos, reveló que a pesar de las románticas escenas, incluida un baile bajo la lluvia, nunca cruzó palabra con el ‘Rey del K-pop'.

“El video musical salió muy bien. G-Dragon me trató muy bien. Ambos somos muy tímidos con los extraños, así que filmamos sin decir una palabra. Entonces, fue extremadamente incómodo”.

“La escena en la que nos mojamos bajo la lluvia, las tomas en las que G-Dragon me mira, lo hicimos todo sin decir una palabra. Nos saludamos, escuchamos la señal de entrada y comenzamos a filmar”, relata.

Visiblemente sorprendida, la entrevistadora le pregunta a la actriz ¿cómo fue posible actuar así?

“Supongo que salió bien porque como cantante de G-Dragon tiene experiencia filmando muchos videos musicales, y yo soy actriz, así que creo que hicimos clic bastante bien”, respondió Seo Ye Ji.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.