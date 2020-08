Boys over flowers: qué pasó con Kim Joon, el rapero F4 que se alejó de los dramas

En el 2009, Kim Joon tuvo la fortuna de ser parte de Boys over flowers, un Kdrama de la televisora estatal KBS que tuvo éxito explosivo en el público internacional y fue plataforma de ascenso para sus estrellas.

Sin embargo; aunque Lee Min Ho, Go Hye Sun, Kim Hyun Joon y Kim Bum todavía figuran en el entretenimiento coreano, poco se ha escuchado del actor que interpretó a Song Woo Bin.

En realidad, desde hace cinco años no se le ha visto como personaje fijo en un dorama. Solo tuvo un breve cameo en Fates & Furies de SBS (2018).

La verdad es que a sus 36 años, Kim Joon tiene una vida tranquila como el único F4 que contrajo matrimonio.

Kim Joon en T-max

Antes de vestir el uniforme de la secundaria Shinhwa en el 2009, Kim Joon había debutado en la música con el trío T-MAX donde tenía la posición de rapero. El conjunto fue seleccionado para ser parte de la banda sonora de Boys over flowers con cuatro canciones. ¿Cómo olvidar la icónica “Paradise”?

Sin embargo, el grupo solo duró tres años más pues a finales del 2011 ninguno de sus integrantes renovó contrato con la agencia. La disolución oficial se concretó en el 2012, mientras Kim estaba en el servicio militar.

La breve carrera de Kim Joon en televisión

Tras su papel de Woo Bin en BOF, el actor fue llamado para protagonizar el drama coreano-japonés Pygmalion’s Love (2010) donde interpretó al novio de una mujer que pierde la memoria. Luego de ello, Kim Joon ingresó con un rol secundario a la serie Detectives in trouble (2011).

Kim Joon interpretó a un policía en el drama Detectives in Trouble (2011). Foto: KBS

Ese fue su último dorama antes de ser convocado al servicio militar a los 27 años. Luego de 24 meses, en el 2013, culminó su tiempo como policía y estuvo listo para volver al espectáculo.

De los dos proyectos del 2014, le fue mejor en la película japonesa Lupin III basada en el manga del mismo nombre. Tuvo un papel secundario, pero la película tuvo una gran recepción en los cines.

Kim Joon hablando de su personaje en Lupin. Foto: captura

Kim Joon y su familia

City of the sun del 2015 fue el último drama oficial de Kim Joon. Tras culminar su emisión no se le volvió a ver más en TV. Todos se preguntaban cuál sería la razón de su distanciamiento.

La respuesta se descubrió tres años después: ¡Kim Joon se había casado! Las buenas nuevas se comunicaron en el 2018 aunque la ceremonia se dio en el 2015. Su esposa no pertenecía al medio, se habían conocido desde la secundaria y tuvieron una relación de nueve años antes de contraer nupcias.

Sacando cuentas, él ya tenía pareja cuando grabó Boys over flowers pero decidió mantenerlo en secreto para proteger a su novia.

La hija de Kim Joon nació en el 2016. Foto: KBS TV

Actualmente, el actor es padre de Kim So Yi, una niña de 4 años a la que presentó en el programa The return of superman.

“El trabajo es importante, pero tener un hijo y vivir felizmente como esposo de alguien siempre ha sido mi objetivo personal, así que decidí casarme”, comentó el famoso sobre la decisión de pausar su carrera para enfocarse en su hogar.

