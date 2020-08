Hae Na, de ANS, denuncia estar siendo acosada: “No puedo aguantar más esto. Mi vida está arruinada”

El 14 de agosto, el grupo femenino de K-pop, ANS (AngelNSoul), acaparó la atención después del dramático testimonio que hizo una de sus integrantes, Hae Na, a través de su cuenta de Instagram, denunciando ser víctima de acoso.

En un extenso post, la cantante de tan solo 18 años (considerada menor de edad según las leyes coreanas), expuso una serie de atrocidades que habría estado sufriendo, llevándola incluso a atentar contra su vida.

“No puedo aguantar más esto. Mi vida está arruinada, lo estoy pasando mal. No quería hacer daño a nadie. Pero lo siento mucho por las personas que siguen apoyándome y dándome simpatía, aunque no hay nada bueno en mí. Por eso me he estado guardando todo para mí”.

A continuación, Jeong Eun Bi (nombre real) expresa sentimientos de frustración por la falta de arrepentimiento que evidencia su hostigador (es).

“¿Es tan difícil disculparse? No, nunca esperé una disculpa. ¿Pero no crees que estás siendo demasiado duro?¿Eres realmente un humano? Ni siquiera tengo miedo de nada ahora, ni siquiera de la muerte. No quiero lastimar a nadie, pero no puedo aguantar más esto”.

14.8.2020. Primera parte del post de Haena (ANS) denunciando ser víctima de acoso. Crédito: captura Instagram

PUEDES VER AOA: Mina vuelve a atentar contra su vida a un mes de revelar maltratos de Jimin

En otro párrafo, la integrante de ANS indica cómo sus siete compañeras dentro del grupo (Lina, Dam I, J, Bian, Raon, Dalyn y Royeon) se unieron contra ella.

“Me pone la piel de gallina pensar que siete de ustedes se aliaron contra mí de esa manera. Piénsalo, (...) Casi salté de un edificio. Me hice daño (...). Tragué 50 pastillas para dormir, aunque normalmente no las tomo. Me llevaron al hospital por eso”.

14.8.2020. Segunda parte del post escrito por Haena (ANS) denunciando ser víctima de acoso. Crédito: captura Instagram

Finalmente, Hae Na cierra su publicación pidiendo que le brinden una disculpa sincera, que, aunque no pueda perdonar, la aceptará para acabar con ese episodio.

Ante la controversia generada, el blog Pan Native señaló que las acusaciones realizadas por la estrella K-pop no estarían dirigidas a sus compañeras en ANS, sino a un grupo de antifans que dejaron comentarios maliciosos contra ella en la comunidad online DC Gall. Algo que hasta el momento tampoco ha sido confirmado.

Post publicando en DC Gall Inside soltando comentarios negativos contra Haena, maknae de ANS. Crédito: captura

Líneas de prevención del suicidio.

PUEDES VER Drama Day and night responde a pedidos de expulsión de Seolhyun (AOA)

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.