Desde que se anunció su adaptación a dorama, True Beauty causó gran emoción. El webtoon original es uno de los más populares en Corea e incluso acumula miles de lectores internacionales con su traducción a inglés y español, idioma en que el manhwa es conocido como Secretos de Belleza.

Mientras la producción trabajaba en secreto, los fans debatían con sus propuestas para encontrar a los actores coreanos que llevarían a la vida real a Joo Kyung y al atractivo Lee Su Ho.

Con el drama en plena grabación, compartimos todo lo que deberías saber para esperar el próximo estreno de True Beauty por tvN.

Sinopsis y personajes de True Beauty

Joo Kyung es una tímida fan de los cómics que descubre el arte del maquillaje gracias a los canales de belleza en YouTube. Con esa destreza oculta los defectos en su rostro que le hacen sentir insegura en público; sin embargo, duda sobre qué podría pasar cuando alguien se enamore de ella. ¿Sería capaz de mostrarse tal como es?

Sin embargo, sí existe alguien que la ha visto sin maquillaje y conoce su secreto: Lee Su Ho, quien es un atractivo y exitoso estudiante, es uno de los muchachos más pretendidos de la escuela, pero él no parece interesado en nadie. Luego conoce a Joo Kyung y comenzará a sentir algo más por ella.

El tercero en escena es Han Seo Joon, otro chico alto y guapo que se verá atraído por la belleza y la personalidad de la heroína. Con él se completa el triángulo amoroso de esta historia.

Actores de True Beauty

La etapa de casting para True Beauty inició desde los primeros meses del 2020. En abril ya se anunciaba algunas ofertas para los personajes protagonistas, así, el 11 de agosto se anunció de forma oficial al trío de actores estelares.

Lee Su Ho será interpretado por Cha Eun Woo, cantante del grupo K-pop ASTRO y actor de los dramas My ID is Gangnam Beauty y Rookie Historian Goo Hae Ryung.

Eunwoo actuará en True Beauty. Foto: kpopmap

Lim Joo Kyung será interpretada por Moon Ga Young, actriz del drama Find me in your memory (2020).

Moon Ga Young y su alterego en True Beauty. Foto: naver

Han Seo Joon estará a cargo del actor novato Hwang In Yeob, quien tuvo un breve papel en la serie The tale of Nokdu.

Hwang In Yeop confirmado para interpretar a Han Seo Joon en en el drama de tvN basado en webtoon True Beauty. Crédito: fotocomposición

La actriz Park Yoo Na también confirmó el 14 de agosto su participación como Kang Soo Jin, la ‘diosa de la belleza’ de Saebomgo. Su personaje siempre fue envidiado por su físico y su apariencia, pero ella esconde profundos secretos sobre sus emociones.

Park Yoo Na y su personaje en True Beauty. Foto: naver

Producción y estreno de True Beauty

La adaptación de Secretos de Belleza que en coreano es conocida como 여신강림 (Advent of a goddess) se realiza por la casa productora BonFactory, con trabajos anteriores en Encounter y What’s Wrong with Secretary Kim.

La televisora que lo emitirá en Corea es tvN. Se desconoce si se establecerá una alianza de difusión internacional con Netflix dada la popularidad del webtoon.

Aviso de grabaciones de True Beauty. Foto: naver

Sobre el esperado estreno, la producción afirma que se apunta a una emisión a finales del 2020, pero no aún revelan meses específicos.

Algunos foros coreanos señalan que el episodio 1 saldría a la luz el 2 de diciembre, pero esta es información no verificable (proviene de un sitio coreano de edición libre - namuwiki).

Filmación de True beauty

Oficialmente, el comunicado de inicio de grabaciones de True Beauty se hizo el 12 de agosto. Semanas antes se habría finalizado la lectura de guiones, textos que estarían listos hasta el episodio 6. El resto se completará en el transcurso de los meses.

Guiones de True Beauty. Foto: Instagram

Como dato curioso, días antes de hacerse oficial, los fans de Cha Eun Woo captaron a los actores principales de True Beauty grabando algunas tomas en exteriores. Estas escenas tendrían como locación a la tienda de cómics que suele visitar la heroína de la historia.

True beauty, Cha Eun Woo, Moon Ga Young

True beauty, Cha Eun Woo, Moon Ga Young

