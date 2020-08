SEVENTEEN es acusado de presunto plagio en su canción “Left & Right”

El último 13 de agosto, el cantante y productor Bryson Bernard, más conocido por su nombre artístico Cupid, destacó en sus redes sociales las “sospechosas similitudes” entre el sencillo del grupo coreano SEVENTEEN (”Left & Right”) y su famosa canción “Cupid Shuffle”.

A través de un video, el artista aseguró que se habrían violado sus derechos de autor debido a que el patrón rítmico de la canción K-pop habría sido inspirado en el single que Cupid lanzó en el 2007.

CUPID acusa a SEVENTEEN de sampling sin créditos en la canción "Left & Right"

Además de difundir varios clips (AQUÍ) donde se muestran las comparaciones entre ambas canciones, el productor se dirigió a la agencia Pledis para exigir créditos y una reparación monetaria por la presunta apropiación de su trabajo.

Hasta el momento, “Left & Right” no detalla uso de samples. Cabe reiterar que este caso no apunta a un supuesto plagio de la melodía; por ende, la interrogante sería si el argumento del estadounidense tiene suficiente base en la legislación de copyright como para hacerlo merecedor de una compensación.

Según Cupid, su equipo ha tratado de contactar a la empresa coreana pues esta es quien tiene competencia y responsabilidad para negociar. Sin embargo, esta aún no se pronuncia al respecto.

Cupid en Twitter

Mientras tanto, los usuarios están divididos entre quienes creen que el artista estadounidense debería haber presentado su demanda en privado y aquellos que lo respaldan.

En la controversia, otros internautas atacaron directamente a los idols, pero el fandom CARAT precisa que el tema debe resolverlo Pledis Entertainment.

Twitter: debate de fans sobre el argumento de CUPID.

“Left & Right” es el track principal del álbum Heng:garae que se estrenó el 22 de junio. El disco superó el millón de copias vendidas y marcó un hito en la carrera de SEVENTEEN.

