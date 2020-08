El 14 de agosto, dos semanas después de que su madre anunciara que Minah se encontraba hospitalizada, la mencionada estrella K-pop volvió a actualizar su cuenta de Instagram con alarmantes revelaciones.

En la primera parte, la exvocalista de ILUV agradeció los mensajes recibidos mientras estuvo hospitalizada.

PUEDES VER Mina deja de ‘seguir’ a dos integrantes de AOA en Instagram tras controversia de bullying

“Mucha gente me deseó un feliz cumpleaños el 12 de agosto, pero estaba en el hospital para recibir tratamiento, así que ahora solo pude revisar esos mensajes. Gracias a todos los que me enviaron sus buenos deseos.”

14.8.2020. Post de Minah reiterando sus denuncias por acoso y agresión sexual durante su permanencia en ILUV. Crédito: captura Instagram

Seguidamente, Shin Min Ah se defiende de las criticas recibidas por exponerse como víctima de acoso con la supuesta finalidad de llamar la atención.

“No soy muy conocida, y en una situación difícil, la única forma en que puedo informar a la gente sobre mi condición actual es a través de las redes sociales, por lo que he compartido publicaciones con lo último de mis fuerzas”.

“Pero hay quienes dicen que se trata de mentiras, que deliran contra mí llamándome un buscadora de atención. ¿Hay alguna persona que mentiría hasta el punto de intentar suicidarse?”, se pregunta la artista de 22 años.

14.8.2020. Post de Minah reiterando sus denuncias por acoso y agresión sexual durante su permanencia en ILUV. Crédito: captura Instagram

Minah también dedica un párrafo a responder el comunicado de la agencia, WKS ENE, desmintiendo sus palabras.

“La agencia me llamó mentirosa, pero no hay mentira en el hecho de que he desarrollado trauma, insomnio, trastorno de pánico y depresión por parte de las miembros y de la agencia”.

La cantante también asevera que no expuso las pruebas que tiene por consideración a sus excompañeras en ILUV, pero ante la imposibilidad de conseguir una disculpa sincera por el daño recibido, tomará acciones legales con su abogado.

I LUV es un grupo K-pop femenino formado por WKS ENE. Debutó el 30 de abril del 2019.

La estrella K-pop reafirma su denuncia por acoso agregando ahora, que también fue víctima de agresión sexual y que las imágenes que la agencia presentaba sobre ella y la convivencia con sus compañeras eran actuadas.

“El grupo del que formaba parte era solo amigable en cámara. Usé lo último de mis fuerzas para mantener una imagen brillante, incluso mientras sufría de agresión, acoso sexual, agresión sexual, agresión verbal, inspecciones aleatorias de mi teléfono y ostracismo. Los videos que la agencia reveló fueron todos para el vlog y no fueron voluntarios. Todas en el video estaban actuando y no éramos cercanas en la vida real”.

En los últimos párrafos de su extenso post, Minah asegura que pronto publicará un video en YouTube exponiendo toda su verdad.

“Les haré pagar el precio de enfermarme y hacer sufrir a mi familia”, finaliza.

Líneas de prevención del suicidio.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.