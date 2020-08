El último 14 de agosto, el cantante y compositor nigeriano Lawal Opeyemi Raimi, mejor conocido como Lyta, estrenó en YouTube el videoclip de su más reciente trabajo de título “Hold Me Down”.

No pasó mucho tiempo para que los seguidores del K-pop descubrieran similitudes con los MV de BTS y GOT7.

El videoclip de “Hold Me Down” inicia con un personaje femenino frente a un tocador, cuando uno de los cajones comienza a temblar. Al abrirlo se encuentra una versión en miniatura de Lyta.

La secuencia coincide plano por plano con “Just Right” de GOT7, single principal del tercer miniálbum del mismo nombre lanzado en 2016.

Esta situación ha despertado la incomodidad del fandom de GOT7, AhGaSe, porque además del inicio “Hold Me Down” continúa basándose en ideas de “Just Right” para las escenas siguientes.

Sumado a ello, el fandom de BTS, ARMY, reclama que el videoclip del cantante nigeriano utilice también una icónica escena de “Boy with luv”, multipremiado tema de los Bangtan Boys lanzado en colaboración con la cantante estadounidense Halsey en 2019, como parte del sexto miniálbum Map of the Soul: Persona.

AhGaSe y ARMY pidieron a JYP Entertainment, agencia de GOT7, y Big Hit Entertainment de BTS que emprendan acciones legales contra Lyta. Además, a través del hashtag #APOLOGIZELYTA, le exigen que se disculpe.

Los fandoms de GOT7 y BTS denunciaron el plagio. Crédito: captura

En medio de la controversia, Adeleye Oluwole, el director de videoclip de “Hold Me Down”, publicó en sus stories de Instagram una imagen de la bandera de Corea del Sur con un corazón.

En medio de la controversia por plagio, el director de WG FILMS publicó en sus stories una imagen de la bandera de Corea del Sur. Crédito: captura Instagram

Para finalizar, en Twitter, una usuaria publicó una conversación con Wole Genius Films, agencia de Lyta, quienes habrían señalado que no se trataba de una copia, sino una referencia al trabajo de ambos grupos K-pop y habría asegurado que colocaría el crédito correspondiente.

En Twitter, una usuario compartió la respuesta de WG FILMS a las acusaciones de plagio. Crédito: captura

