Después de semanas de espera, por fin los fans pudieron asistir este 14 de agosto al estreno de Still 2gether. Como era de esperarse, el primer episodio del drama tailandés BL protagonizado por Bright Vachirawit y Win Metawin se apoderó de las tendencias mundiales de Twitter con entradas como #STILL2GETHER.

Lo nuevo de GMMTV constará de 5 episodios que continúan la divertida y romántica historia de 2gether: the series, producción adaptada de la novela Because we belong together de JittiRain.

Al igual que en el citado drama tailandés BL (boys love), Still 2gether se centra en la relación de los personajes Tine y Sarawat. Sin embargo, se ubica temporalmente un año después de que su romance se volvió real tras iniciarse falsamente para proteger al ‘chic guy’ de su ferviente admirador Green.

A pesar de ser una serie corta, los fans tienen aseguradas múltiples emociones, tal como se apreció en el primer episodio, donde hubo tensión producto de malos entendidos, pero primaron los momentos tiernos e hilarantes entre la pareja interpretada por Bright Vachirawit y Win Metawin.

Los personajes secundarios no se quedaron atrás, pues se muestra el avance de la relación de Man y Type y todo parece indicar que Phukong planeará nuevas estrategias para conquistar a Mil, quien le mostró su lado dulce, aunque parecía ser el villano dispuesto a acabar con la relación de Tine y Sarawat.

Horario de transmisión de Still 2gether

Still 2gether lanzará sus nuevos episodios cada viernes a las 9.30 p. m. (hora en Tailandia). Aquí revisa los horarios según tu país para que no te pierdas el estreno en tiempo real a través de YouTube.

Still 2gether en Perú: 9.30 a. m.

Still 2gether en Indonesia: 9.30 p. m.

Still 2gether en Colombia: 9.30 a. m.

Still 2gether en Corea del sur: 11.30 p. m.

Still 2gether en México: 9.30 a. m.

Still 2gether en Filipinas: 10.30 p. m.

Still 2gether en Chile: 10.30 a. m.

Still 2gether en China: 10.30 p. m.

Still 2gether en Argentina: 11.30 m.

Still 2gether en Estados Unidos: 10.30 a. m.

