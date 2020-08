Shinhwa: agencia de Junjin confirma fecha de la boda del artista [VIDEOS]

Tres meses después de que Junjin anunció su futuro matrimonio, la agencia que representa al rapero del legendario grupo K-pop Shinhwa ha compartido este 14 de agosto la fecha definitiva en la que se celebrará dicha unión.

Como se recuerda, el último 14 de mayo, SPOTV News afirmó que el famoso surcoreano se casaría en octubre del presente año con su prometida, una mujer que trabaja como auxiliar de vuelo con quien habría salido durante mucho tiempo.

Junjin, Shinhwa

Más tarde ese mismo día, el también actor compartió en Twitter una carta escrita a mano en donde confirmaba el reporte y lamentaba no haber sido el primero en dar la noticia aún cuando era su intención.

En su misiva expresó además gratitud hacia Shinhwa Changjo, el fandom de la agrupación del K-pop que debutó en 1998.

Junjin, Shinhwa

A continuación, un fragmento de la carta de Junjin.

“Me siento feliz y emocionado por escribirles así. Quería dejarle saber a Shinhwa Changjo la noticia primero pero estoy decepcionado por saber que fue revelada a través de un artículo.

Sin embargo, decidí tomar esta pluma con el fin de contárselos directamente. Desde que era niño, era mi sueño empezar una familia feliz. Ese sueño ahora se convierte en realidad. Me he asegurado de que puedo sufrir cualquier dificultad con esta persona a mi lado, que siempre me ha dado fuerza con su energía positiva y brillante. Trabajaré fuerte para vivir una vida buena y saludable sin decepcionarlos a todos”.

Junjin, Shinhwa

Sin embargo, la fecha de la boda corresponde al 13 de setiembre del 2020 en un lugar privado de Seúl. Según reveló la agencia, será de carácter privado y solo asistirán familiares y conocidos de la pareja.

De esta manera, el artista que este 19 de agosto cumple 41 años (edad coreana) se convertirá en el segundo miembro de Shinhwa en unirse a la fila de los casados, luego de que el líder Eric contrajera matrimonio con la actriz Na Hye Mi en julio del 2017.

