Lee Dong Wook y Kim Bum presentan primer adelanto de su dorama Tale of gumiho [VIDEO]

Fans de Lee Dong Wook y Kim Bum fueron sorprendidos con un clip especial del dorama Tale of Gumiho, proyecto en el que participan ambos actores. El video fue compartido durante el fanmeeting online que preparó la agencia King Kong by Starship.

El evento MEN AND MISSION se realizó el viernes 14 de agosto y reunió a cinco destacados talentos: Lee Dong Wook, Kim Bum, Song Seung Heon, Yoo Yeon Seok y Lee Kwang Soo. La transmisión fue gratuita por la cuenta Tik Tok stage.

Esta era la primera vez que el actor de Goblin era visto en pantalla con el recordado F4 So Yi Jeong y, dado que pronto serán hermanos en The tale of nine tailed, no podían dejar pasar la oportunidad de promocionar el proyecto.

Así fue que presentaron un adelanto para aumentar aún más la expectativa. “No es el tráiler definitivo, pero es un primer anticipo a lo que podran ver en el drama”, explicó Lee Dong Wook. “Espero que estén tan emocionados como nosotros”, agregó.

La historia de fantasía seguirá a los dos hermanos gumiho, criaturas mitológicas también conocidas como zorros de nueve colas. Yi Yeon (Lee Dong Wook) tiene una personalidad atrayente y gran carisma. Por otro lado, su hermano mayor Yi Rang (Kim Bum) es muy volátil y mira con desdén a los seres humanos.

El teaser destaca el look del elenco, la estética misteriosa y, además, ofrece pistas sobre las relaciones y parejas que podría abordar el drama.

Aparece la actriz Jo Bo Ah, quien encarnará a Nam Ji Ah una productora valiente que se dedica a investigar mitos urbanos. Ella es la estrella femenina que desarrollará la línea amorosa con Lee Dong Wook.

Por otro lado, Kim Bum es captado con Kim Yong Ji, que recientemente actuó en el drama The king: Eternal monarch. Su personaje en ‘Tale of nine tailed’ será el de Yoo Ri, cuya naturaleza todavía se mantiene cómo incógnita.

El estreno del dorama está programado para la primera semana de octubre, con probabilidad de ajustarse según se culminen las grabaciones y al espacio que deje el drama previo de tvN.

