Le dio vida a una tímida Nam Ju Ri en It’s okay to not be okay, pero Park Gyu Young asegura que pronto volverá a sorprender con otra faceta suya. “Quiero ser una actriz que haga que la gente sienta constante curiosidad”.

En entrevista con XSportNews, la intérprete no dudó en relatar sus experiencias en el plató del Kdrama de tvN y además comparó a su personaje en IOTNBO con el de su siguiente aventura en Sweet home, proyecto de Netflix donde trabaja junto a Song Kang.

Park Gyu Young recordó que habló por primera vez con Seo Ye Ji en la lectura de guion y desde entonces compenetraron bien sus estilos de trabajo. “Ella siempre toma la iniciativa para conversar y cada vez que ensayábamos nuestras lineas, siempre preguntaba mi opinión. Fuimos capaces de trabajar bien juntas”.

Sobre Kim Soo Hyun, el protagonista e interés amoroso de su personaje, la actriz halagó su energía y el que la haya hecho sentir cómoda en el set. “Vi sus dramas desde antes de que yo debutara. Estaba nerviosa por cómo trabajaríamos nuestra dinámica”.

Park Gyu Young y Kim Soo Hyun en It's okay to not be okay. Foto: Instagram.

Nam Ju Ri vs Yoo Ji Soo

Previamente, Park mostró su versatilidad en apariencia e interpretación con sus papeles en los populares Solomon’s perjury, Suspicious partner, Romance is a bonus book y Nokdu flower.

Para It’s okay to not be okay, ella entendió a Ju Ri como una mujer que desde pequeña temía desagradar a los demás.

“En mi opinión, una frase clave que describe a Nam Ju Ri es ‘alguien que quiere complacer a todos porque no es lo suficientemente valiente‘. A ella no le gusta que alguien la mire con desagrado, no es sincera con sus propias emociones y me pareció que escondía mucho del mundo”.

Park Gyu Young en It's okay to not be okay. Foto: tvN

“La única persona con la que podía ser honesta era con su mamá, por ello pensé que la gente sería capaz de identificarse con ella si era más expresiva en un espacio donde se sentía segura”, explicó.

Esta personalidad es distinta a la que el público verá en el drama de suspenso “Sweet home”, una serie corta basada en el popular webtoon del mismo nombre.

La adaptación de Netflix está protagonizada por Song Kang (Love Alarm) y el personaje de Park Gyu Young es la joven Yoo Ji Soo (su vecina y aliada).

Song Kang interpreta a Cha Hyun Soo en el drama Sweet home. Foto: naver

Webtoon "Sweet Home" y Park Gyu Young. Foto: naver

“(Ella) tiene un fuerte instinto de supervivencia. Si Ju Ri era callada y con apariencia de inocencia, este nuevo personaje es más fuerte y tiene una estilo de girl crush”.

“Sweet home” terminó de grabarse en marzo del 2020. Todavía no tiene fecha exacta de estreno pero se calcula que podría emitirse en el último cuarto del año.

