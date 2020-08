Kyla Massie, ex integrante del grupo PRISTIN, se defendió luego de que internautas difundieran rumores sobre presuntas relaciones entre integrantes de la girlband con sus compañeros de agencia, la banda SEVENTEEN.

Esto ocurrió luego de que estallara la controversia de Yebin, otra antigua miembro de la girlband K-pop, por mencionar una palabra racista en una transmisión en vivo.

Mientras ello ocurría, Kyla escribió un tuit refiriendose al “karma” que algunos seguidores tomaron como una indirecta. La exidol negó haberse referido a Yebin pero fue retada por un internauta que decía “tener información que arruinaría a Pristin”.

Kyla Massie en Twitter

La exmaknae contestó que el grupo ya estaba arruinado, pues se disolvió en 2019, y no le prestó importancia. Sin embargo, esta cuenta comenzó a difundir supuestas parejas como se ve en estas capturas.

Perfiles en Twitter alegan rumores de citas entre Pristin y Seventeen.

Otro perfil alegó que esta información provenía de la misma Kyla, quien tras alejarse de la banda creó un discord privado donde interactuaba directamente con algunos fans. Este usuario aseguraba pertenecer a este chat y ventiló presuntas rivalidades en el grupo femenino.

Perfiles en Twitter alegan rumores de citas entre Pristin y Seventeen.

Respuesta de Kyla

El 13 de agosto, Kyla respondió con un extenso comunicado al encontrar tales acusaciones en su contra que surgieron en pocas horas.

“Tomé una pausa de Twitter para descansar mi mente y pensar lo que podría decir al respecto. En el tiempo que no estuve aquí, salieron muchos alegatos y me gustaría aclarar todo ello”.

Ella precisó que los rumores de citas eran falsos. “Nunca he dicho que algunos idols estén saliendo. Tampoco salí con alguien mientras tuve contrato con Pledis, aunque mi hermana haya implicado otra cosa con sus bromas”, precisó haciendo referencia a un video donde su pariente la empareja con Vernon, el rapero de SEVENTEEN.

Hermana de Kyla emparejaba a la cantante con su excompañero de agencia. Foto: captura

Agregó que actualmente, lejos de la industria coreana, sí tiene una relación sentimental con otra persona.

Por otro lado desmintió las capturas de pantalla asegurando que eran “fabricadas” y con cuentas falsas creadas para suplantar su identidad.

“Aunque sé que a pesar de lo que diga todavía habrá quienes estén molestos conmigo, espero que no crean todo lo que ven en Internet”.

Kyla, ex integrante de Pristin, se defiende en Twitter

Por otro lado, aclaró que su hiatus de Pristin (desde octubre del 2017 hasta la disolución del grupo en 2019) se debió a motivos de salud.

“La razón por la que regresé a Estados Unidos y me quedé aquí fue por el golpe en la cabeza que recibí mientras grababa. Mi doctor me dijo que si continuaba con las promociones podría tener daño cerebral permanente así que puse mi salud primero y me quedé en casa”.

Finalmente, la cantante expresó que dejará Twitter indefinidamente debido a los ataques que está recibiendo en la red. “No estoy segura de cuando regresaré, pero espero tener oportunidades de hablar con ustedes en el futuro. No creo que ello sea posible si continúa el acoso y los comentarios maliciosos”.

Kyla, ex integrante de Pristin, se defiende en Twitter

