Yeonjun de TXT casi “se une” a la presentación de ITZY en los Soribada Awards [VIDEO]

Los premios Soribada Best K-Music Awards 2020 se realizaron el 13 de agosto con un abultado line-up de al menos 30 artistas en escena entre los que se encontraban los grupos TXT e ITZY.

Ademas de ser invitados a presentar sus más recientes éxitos musicales, ambos conjuntos fueron recibieron el premio New K-Wave Artist por sus logros en su carrera como idols K-pop.

En dicho momento surgió una primera anécdota entre TXT e ITZY pues el líder Soobin cogió por error el trofeo del grupo femenino. Él se percató en pocos segundos y lo intercambió por el correcto.

TXT al recibir su premio en los SOBA 2020

Otro momento divertido se produjo cuando Tomorrow X Together culminó su presentación de “Can’t you see me” (comeback del mes de mayo) ante de los selectos fans que lograron acceder a la ceremonia.

A diferencia de otros eventos previos, los SOBA permitieron el acceso al público con un aforo controlado y con el requisito de distanciamiento y mascarilla.

Premiación Soribada 2020

Ver a los MOA (nombre del fandom) habría emocionado tanto a Yeonjun quien tras terminar la coreografía se quedó un momento saludando con la mano al público. No obstante, otros integrantes corrieron rápidamente fuera del escenario debido a que como era un show en vivo había escaso tiempo para que el siguiente número tome posición.

Mientras las cinco integrantes de ITZY se apresuraban a colocarse en el centro para iniciar con la performance de “WANNABE”, el rapero seguía distraído con sus fans... hasta que se percató que sus compañeros ya lo habían abandonado.

El video que capturó un fansite muestra que Yeonjun estuvo muy cerca de aparecer en la toma oficial, pues los reflectores se encendieron justo cuando cruzaba para unirse al resto de los miembros de TXT.

