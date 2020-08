La agencia H& Entertainment ha confirmado que Kwak Dong Yeon, actor de Its’ okay to not be okay, se ha unido a su etiqueta a través de un contrato exclusivo.

Previamente, el 13 de agosto un representante de la industria informó ante los medios que el famoso coreano de 27 años había firmado para el sello creado recientemente por Hong Min Ki, exejecutivo de la KeyEast.

Kwak Dong Yeon, It's okay to not be okay

Horas después de ese mismo día la agencia respaldó los reportes informando que el también cantante, que hace poco abandonó FNC Entertainment, continuará sus actividades artísticas a través de la firma.

En 2012 y luego de más de dos años de entrenamiento, Kwak Dong Yeon debutó como actor de la referida agencia con un papel secundario en el drama familiar My husband got a family (KBS2).

Según se hizo público, hasta junio de 2020 trabajó para la etiqueta que se encuentra en medio de la polémica por el escándalo de bullying de su grupo de chicas K-pop AOA.

Kwak Dong Yeon, It's okay to not be okay

Por otro lado, la filmografía de Kwak Dong Yeon actualmente incluye un total de cuatro películas y 24 series, siendo la más reciente el dorama psicológico de tvN y Netflix It’s okay to not be okay.

Si bien en la aclamada producción que finalizó el 9 de agosto solo apareció en tres capítulos como parte de su cameo, su desempeño hizo reír y conmovió hasta las lágrimas a muchos espectadores.

Aquí, revive una vez más la performance de Kwak Don Yeon en la piel del personaje ‘Kwon Gi Do', el joven e intrépido paciente de la clínica psiquiática OK.

