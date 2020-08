El drama It’s okay to not be okay que se emitió en Netflix por 8 semanas fue uno de los favoritos de la temporada. Gran factor del éxito fue su elenco liderado por los actores Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se, quienes se llevaron los aplausos por su dedicada interpretación.

Asimismo, otros integrantes del elenco también fueron pieza clave en la construcción de la divertida y emotiva historia de tvN. Una de ellas fue la actriz Park Jin Joo, que le dio vida a Yoo Seung Jae, directora de arte que trabajaba con Go Moon Young.

Debido a que su personaje destilaba inocencia, ternura y además hablaba con una voz tierna, los internautas que recién la conocieron en el dorama Psycho but it’s okay se asombraron al descubrir el verdadero potencial de la intérprete de 31 años en un clip que se hizo viral.

La verdad es que Park Jin Joo tiene una asombrosa destreza al cantar. Ella participó en el reality coreano The King of masked singer, programa que reta a las celebridades a mostrar sus habilidades mientras su rostro está oculto.

En el programa emitido en el 2016, Park llegó a la tercera ronda y solo faltó una victoria para coronarse “reina” de dicho episodio. De hecho, es la primera actriz en la historia del show en llegar hasta ese nivel de la competencia.

Luego fue invitada al festival de ganadores de King of the masked singer donde hizo vibrar al público con una energética performance de la canción “Flying Duck”.

En el 2017, Jin Joo también ingresó a otro programa de televisión para mostrar sus dotes musicales. Esta vez tentó la opción de cantar un dueto con la célebre solista Baek Ji Young.

Ella cantó un fragmento de la canción “That woman”, OST del drama Secret garden protagonizado por Hyun Bin.

Estas son solo algunas de sus apariciones en shows de televisión donde el público coreano ya la conoce como una actriz cuyo talento vocal no tiene nada que envidiar al de famosos idols.

Park Jin Joo bailando “Pick Me” de Produce 101 temporada 2

Park Jin Joo cantando “Rough” de GFRIEND

