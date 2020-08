A pocas horas de la ceremonia de premiación anual Soribada Awards, la agencia de TWICE anunció que el grupo no podrá presentar su alineación completa. Jeongyeon no acompañará a sus compañeras en el evento pues todavía presenta dolencias en su estado físico.

El comunicado de JYP Entertainment describe la situación y pide la comprensión de los admiradores (ONCE) por la ausencia de una de las integrantes de la girlband K-pop.

“Les informamos que por razones de salud, la integrante Jeongyeon no tomará parte del 2020 Soribada Best K-Music Awards el 13 de agosto. Rogamos la comprensión generosa de los fans. Haremos nuestro mejor esfuerzo para su rápida recuperación”.

La vocalista está en tratamiento de una lesión en el cuello que data desde junio. En una transmisión en vivo explicó que sentía dolor en el área, luego entumecimiento y tras visitar a un especialista fue diagnosticada con una hernia en el disco cervical.

Jeongyeon de TWICE en V Live

Todo ello ocurrió poco antes del comeback “More and More” (1 de junio) y fue la razón por la que no pudo practicar con el mismo ritmo.

A pesar de su estado de salud, la cantante completó las promociones de dicho single; sin embargo pidió que no se le grabara su toma individual (fancams) en los shows en vivo. También participó en episodios de “Time to Twice” usando un collarín de soporte.

Captura de TIME TO TWICE

En el concierto online TWICE World in a day, Jeongyeon también estuvo presente pero no bailó junto a sus compañeras. Ella permaneció sentada durante las performances pues deseaba encontrarse con sus seguidores en esa fecha especial.

Los Soribada Best K-Music Awards se realizan el 13 de agosto a las 6:30 p.m. (KST) y serán transmitidos por Tik Tok. El line-up llega a 30 artistas convocados entre girlbands, boybands y solistas.

