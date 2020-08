La espera se acorta para el estreno del próximo dorama de tvN Tale of the nine tailed. Mientras tanto, la producción comparte fotos y videos exclusivos de su elenco conformado por Kim Bum, Lee Dong Wook, Jo Bo Ah y más actores durante la primera lectura del guion.

El nuevo drama coreano de fantasía que confirmará pronto la fecha exacta de su emisión presenta, por primera vez, la historia de gumihos masculinos.

Lee Dong Wook encarna a Lee Yeon, un elegante y apasionado zorro mitológico que trabaja en el mundo de los vivos.

En el video revelado el 11 de agosto, el actor, que ya antes deslumbró al personificar a un ser espiritual, el ‘ángel de la muerte’ de Goblin (tvN, 2016), mostró afinidad con su nuevo rol logrando avivar el ambiente o sumergirlo en tensión según requería el guión.

Jo Bo Ah en su personaje no dudaba en confrontar a sucoestrella. La actriz de 28 años dará vida a Nam Ji Ah, la alocada productora que tratará de capturar a Lee Yeon cuando comience a sospechar de su origen mitológico.

Tale of the nine tailed , jo bo ah

Por último, pero no menos importante, Kim Bum se mostró entusiasta mientras se mimetizaba con Lee Rang, el gumiho medio hermano de Lee Yeon que traerá conflictos a la historia debido a su peligrosidad y carácter volatil.

El recordado F4 de Boys over flowers que regresa a los doramas después de cuatro años también evidenció su emoción durante la entrevista individual que concedió a la producción.

Elenco de Tale of the nine tailed

Además de los actores referidos, el elenco de Tale of the nine tailed está conformado por grandes artistas del medio surcoreanos.

Tale of the nine tailed, kim bum, lee dong wook

En este listado te contamos quiénes son y qué personajes interpretan.

Lee Dong Wook es Lee Yeon

Jo Bo Ah es Nam Ji Ah

Kim Bum es Lee Rang

Kim Yong Ji es Yoo Ri

Kim Jung Nan es Paluipa

Ahn Kil Kang es Hyun Ui Ong

Kim Hee Jung es la madre de Nam Ji Ah

Jang Won Hyung es Baek Shi Woo

Kim Kang Min es Pyo Jae Hwan

Hwang Hee es Shin Joo

Aquí puedes ver el video completo de la lectura del guion que, según se reporta, se realizó en abril pasado. En la galería ubicada en la parte superior encontrarás fotos de los actores compartidas por tvN.

