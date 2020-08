Soribada Awards 2020: horarios y cómo ver la premiación online con TWICE, ASTRO, MAMAMOO y más

Llegan los Soribada Awards 2020 y aquí te contamos cómo conectarte al LIVE STREAM ONLINE, horarios y el line-up completo de grupos que se presentarán en el escenario, como TWICE, MAMAMOO, The Boyz, entre otros.

En su cuarta edición, los SOBA 2020 se realizarán sin ingreso de fans para prevenir la propagación de la COVID-19. Cabe resaltar que la organización no fue ajena a controversia tras anunciad a sus primeros nominados al Bonsang (Top 10).

Tras emitir la rectificación por la exclusión de EXO y otros grupos, los Soribada Best K-Music Awards retomaron la votación respectiva en categorías como Bonsang, Global Artist, y premio Inkisang (femenino y masculino) por medio de su página web o por aplicaciones como CHOEAEDOL y STARPLAY.

¿Cuándo se realizan los SOBA 2020?

Los Soribada Best K-music Awards (nombre de la ceremonia para este año) se realizarán el 13 de agosto y se transmitirán gratuitamente por la red.

El espectáculo también incluye una previa mientras los artistas hacen su ingreso a la sede del evento. Esta primera fase tiene el nombre de Blue Carpet y comienza a las 4 p. m. (KST)

Horarios para ver la Blue Carpet de los SOBA 2020

SOBA 2020 Blue Carpet en Perú: 13 de agosto 2 a. m.

SOBA 2020 Blue Carpet en Colombia: 13 de agosto 2 a. m.

SOBA 2020 Blue Carpet en México: 13 de agosto 2 a. m.

SOBA 2020 Blue Carpet en Chile: 13 de agosto 3 a. m.

SOBA 2020 Blue Carpet en Argentina: 13 de agosto 4 a. m.

SOBA 2020 Blue Carpet en Los Ángeles: 13 de agosto 12 a. m.

SOBA 2020 Blue Carpet en España: 13 de agosto 9 a. m.

SORIBADA 2020: ¿dónde ver el evento?

¿Cómo ver gratis los Soribada Best K-Music Awards 2020?

La alfombra azul y la ceremonia principal de los premios Soribada se transmitirán en vivo por la app LG U+ Idol Live (solo en territorio coreano) y por la cuenta de Tik Tok Korea (AQUÍ).

El streaming en vivo de la premiación comenzará a las 6:30 p. m. (KST). Revisa a continuación el ajuste a la zona horaria de tu país.

Horarios para ver la ceremonia Soribada Awards 2020

SOBA 2020 Online en Perú: 13 de agosto 4:30 a. m.

SOBA 2020 Online en Colombia: 13 de agosto 4:30 a. m.

SOBA 2020 Online en México: 13 de agosto 4:30 a. m.

SOBA 2020 Online en Chile: 13 de agosto 5:30 a. m.

SOBA 2020 Online en Argentina: 13 de agosto 6:30 a. m.

SOBA 2020 Online en Los Ángeles: 13 de agosto 2:30 a. m.

SOBA 2020 Online en España: 13 de agosto 11:30 a. m.

SORIBADA 2020

Line-up: artistas en los Soribada Best K-Music Awards

En la ceremonia de los SOBA 2020 se presentarán 29 artistas entre girlgroups, boybands y solistas.

Grupos femeninos: WJSN, Nature, LOONA, GFRIEND, IZ*ONE, MAMAMOO, Red Velvet, Oh My Girl, TWICE, (G)I-DLE, ITZY y GWSN.

Grupos masculinos: ONEUS, DKB, ASTRO, VICTON, AB6IX, NCT Dream, The Boyz, Stray Kids, TXT, MCND, TOO y Cravity.

Solistas: AleXa, Kang Daniel, Kim Jae Hwan, Ha Sung Woon y Kim Woo Seok.

