BLACKPINK: reacción de Selena Gomez a colaboración con grupo K-pop

La noche del 11 de agosto, las redes sociales estallaron luego de que BLACKPINK hiciera oficial la colaboración de Selena Gomez en su próxima canción. Como se sabe, las últimas semanas eran solo especulaciones, pero el sueño de los fanáticos de las artistas será pronto una realidad.

Las primeras reacciones de los fans del grupo K-pop y la cantante estadounidense han sido positivas, por lo que esperan el lanzamiento del single, que está programado para el próximo 28 de agosto a la 1.00 p. m. (KST) o 12.00 a. m. (EST).

En las redes sociales se volvió tendencia mundial los hashtags #SELPINK y #SELEPINK, que significa la fusión de ambos nombres artísticos.

Reacción de Selena Gomez

Aunque todavía las miembros de BLACKPINK no se han pronunciado acerca de esta colaboración, la artista estadounidense hizo lo suyo y escribió un mensaje sobre este nuevo proyecto musical.

A través de su cuenta de Instagram, se pudo ver la reacción positiva que tuvo Selena Gomez. La cantante compartió el banner oficial y dejó la siguiente leyenda.

“Muy, muy emocionada de anunciar que BLACKPINK y yo tenemos una nueva canción a estrenarse el 28 de agosto. Pueden preordenar aquí: http://smarturl.it/SELPINK“.

La publicación superó los 3.5 millones de interacciones. Y uno de los ‘me gusta’ fue de la misma cuenta oficial en Instagram de Jisoo.

BLACKPINK y Selena Gomez. Créditos: Instagram

También compartió el póster en sus Insta Stories.

BLACKPINK y Selena Gomez. Créditos: YG

Sobre SELPINK

Las celebridades femeninas han logrado grandes récords a lo largo de su carrera. Uno de sus últimos laureles fue obtenido por BLACKPINK, quienes con el lanzamiento de “How you like that” obtuvieron 400 millones de reproducciones en YouTube.

Mientras que Selena Gomez, la reina indiscutible del Instagram, continúa ganando popularidad con sus canciones “Boyfriend” y “Past life”, esta última grabada en medio de la pandemia.

