El 12 de agosto, Yaebin, vocalista y rapera de HINAPIA, publicó a través de sus stories de Instagram una disculpa por utilizar una palabra de índole racista.

Las criticas a la exmiembro de PRISTIN se produjeron después de que esta omitiera utilizar la palabra ‘niggas’ (negro, en español) mientras rapeaba la canción “Super Bass” de Nicki Minaj.

El término (que forma parte de la canción) es considerado peyorativo para la comunidad afroamericana, si es utilizado por personas ajenas a ella.

En ese sentido, durante su streaming en Instagram (realizado el 11 de agosto), Yaebin explicó que intentó omitir su uso al considerar que era una palabra sensible, pero por ser un rap rápido la dijo sin ninguna intención negativa de fondo.

A pesar de esto, no fueron pocas las voces en Twitter que se alzaron criticando a la estrella K-pop de 21 años.

“Yaebin dijo que éramos ‘sensibles’ y sabía que ella no debería decirlo. Esto demuestra que los ídolos son más conscientes de lo que crees que son”.

Reacciones al live en Instagram de Yaebin [HINAPIA] rapeando una palabra racista. Crédito: captura Twitter

Prestando oídos a la molestia causada, Yaebin escribió en sus stories: “Traté de autocensurarme, pero me di cuenta de que no lo hice cuando vi mi video. Fui tan irrespetuosa por decir esa palabra. Mucha gente me hizo notar los antecedentes de esa palabra. Fui totalmente ingenua al respecto y dije que ustedes son ‘sensibles’ al respecto. Admito que fui tan insensible e ignorante”.

12.8.2020. Yaebin pide disculpa a través de stories de Instagram por palabra racista. Crédito: captura IG

