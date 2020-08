El 13 de agosto, JYP Entertainment confirmó que Jinyoung, vocalista y rapero de GOT7, recibió la oferta para unirse al reparto del próximo dorama de tvN.

“Jinyoung ha recibido una oferta de casting para Devil Judge y actualmente la está revisando con una mirada favorable”, anunció la agencia.

Según se conoció a Jinyoung se le ofreció el papel de un juez asistente llamado Kim Ga On .

Jinyoung de GOT7 en conversaciones para actuar en el nuevo dorama de tvN, Devil Judge. Crédito: Instagram

Por otro lado, el guion de Devil Judge será desarrollado por Moon Yoo Suk, cuyo trabajo más reciente es el drama legal Miss Hammurabi (jTBC, 2018).

A su vez, la dirección estará a cargo de Choi Jung Kyu, realizador de los dramas Children of nobody (MBC, 2018-2019), The flower in prison (MBC, 2016) y Hwajung (MBC, 2015).

Devil Judge contará la historia de un juez principal que decide convertir su tribunal en un reality show, debiendo enfrentarse a otro letrado que intentará descubrir su verdadera personalidad.

Entre los detalles que se conocen sobre esta nueva producción de tvN, se sabe que el experimentado actor Ji Sung, también recibió una oferta para incorporarse al reparto, en lo que sería su regreso después de actuar en Doctor Room (también conocido como Pain doctor Cha Yo Han) del 2019.

De este modo, Devil Judge podría significar el primer trabajo en conjunto de Ji Sung y Jinyoung de GOT7.

Ji Sung y Jinyoung (GOT7) podrían actuar juntos por primera vez en Devil Judge. Crédito: fotocomposición

La estrella K-pop cuenta con una larga carrera como actor habiendo hecho su debut en el dorama Dream High 2 del 2012.

Su trabajo más reciente es When My Love Blooms (tvN, 2020), en el que interpretó a la versión joven del actor Yoo Ji Tae en el papel de Han Jae Hyun.

