BTS: ¿Qué significa “IONIQ: I’M ON IT”, la nueva canción del grupo?

No se detienen. BTS no solo está preparando los estrenos de la película ‘Break the silence: The movie persona', la canción “Dynamite” o el reality titulado In the SOOP BTS ver., ahora también preparan el lanzamiento de un nuevo tema para la marca Hyundai.

La misma compañía automotriz fue la responsable de confirmar esta colaboración. Según el anuncio publicado en Instagram (que está acompañado de la foto de Taehyung), el single llevará por nombre “IONIQ: I’M ON IT”.

“El 31 de agosto se lanzará la nueva música que Hyundai y BTS han preparado. El grupo canta sobre las infinitas posibilidades de nuestras vidas impulsadas por la marca de vehículos eléctricos recién lanzada por nosotros, #IONIQ. Manténganse al tanto”.

BTS en Instagram. Créditos: Hyundai

Previo al anuncio del título de la canción, la compañía compartió otro post en Instagram con la siguiente leyenda.

“Sí, esta es una exclusiva Brand Music de Hyundai y BTS, que llegará a ustedes el 31 de agosto de 2020. ¿Adivina quién está escuchando la música del reproductor MP3 diseñado en cassette? ¿La respuesta? Espere el video musical”.

BTS en Instagram. Créditos: Hyundai

¿Qué significa “IONIQ: I’M ON IT” de BTS?

Esta no es solo una canción más para BTS, sino que significa que el grupo sigue haciendo honor al primer puesto que poseen como valor de marca. Ello debido a que realizar una colaboración para una de las marcas de carros más importantes los volverá a colocar en los ojos de todo el mundo.

En el último año, BTS se ha convertido en imagen principal de reconocidas marcas de celulares, ropa, zapatillas, sillones, alimentos y más.

Aunque todavía no se sabe la letra, los ARMY creen que pudo haber sido compuesta por Taehyung, debido a que Hyundai colocó su fotografía para promocionar el lanzamiento de “IONIQ: I’M ON IT”.

