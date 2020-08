Las redes sociales oficiales de 2PM, grupo de JYP Entertainment anunciaron un evento online que contará con la participación de Jun-K, Nichkhun y Wooyoung (miembros activos). Este show marcaría el regreso de la legendaria agrupación.

Este show fue revelado a través de un póster que publicaron en las SNS de la boyband, el cual lleva como nombre TYHG online special event.

En la imagen publicitaria se puede ver a tres osos (que representan a Jun-K, Nichkhun y Wooyoung) mirando la puesta de sol en una playa.

La fecha de realización del evento K-pop, TYHG online special day será el próximo 5 de septiembre a las 6.00 p. m. (KST).

El nombre del show fue inspirado en las iniciales de las ciudades que representan a los cantantes.

Todavía no se ha informado el precio del ticket para acceder a este acontecimiento ni tampoco la plataforma donde será desarrollada.

Por ello, le invitamos a mantenerse pendientes de las actualizaciones sobre el evento que marcaría el regreso oficial de la legendaria agrupación 2PM a través del Diario La República, en la sección Cultura Asiática.

Este es el póster oficial de TYHG online special event.

Todo sobre TYHG special day online de Jun-K, Nichkhun y Wooyoung. Créditos: JYP Entertainment.

¿Taecyeon renunció a 2PM?

Como se recuerda, Ok Taecyeon no firmó la renovación de contrato con JYP Entertainment en 2018. En este mismo año, se anunció que llegó a un acuerdo con 51K y aunque la compañía aseguró que negociarían para que continúe en 2PM, no se llegó a concretar.

Por ello, Jun-K, Nichkhun y Wooyoung son los únicos miembros activos de 2PM, mientras que Junho y Chansung todavía permanecen cumpliendo con su servicio militar obligatorio.

