Yeo Jin Goo y la historia de su primer beso real con Kim So Hyun, de Love Alarm

El 13 de agosto, Yeo Jin Goo celebrará 24 años de vida (según el calendario coreano), quince de estos dentro de la industria, donde entre cámaras y reflectores, le confesó a la actriz Kim So Hyun que ella fue la primera chica que besó.

Esto ocurrió a mediados del 2012, cuando ambos se encontraban inmersos en las grabaciones del melodrama romántico de MBC, Missing you, después de haber trabajado juntos ese mismo años en el dorama histórico, The moon that embraces the sun.

PUEDES VER La triste historia de Park Ji Bin, el hermano menor de Goo Hye Sun en Boys over flowers

Yeo Jin Goo y Kim So Hyun trabajaron juntos en el dorama The moon that embraces the sun (MBC, 2012). Crédito: HanCinema

Yeo Jin Goo, que por aquel entonces tenía 15 años, interpretaba la versión adolescente de Han Jung Woo, personaje interpretado por Park Yoo Chun.

Por su parte, Kim So Hyun con 13 años hacia lo propio con el papel de Soo Yeon, rol encarnado por una de las primeras ‘princesas de los doramas’, Yoon Eun Hye.

Yeo Jin Goo y Kim So Hyun interpretaron las versiones adolescentes de Park Yoo Chun y Yoon Eun Hye en Missing You (MBC, 2012). Crédito: fotocomposición

El guion del episodio 2 exigía que ambos se dieran un beso accidental dentro de un bus. Kim So Hyun relató todos los pormenores de ese momento meses después en el programa Strong Heart de SBS.

“Antes de filmar la escena del beso en el autobús, ambos nos cepillamos los dientes muy a fondo. Durante el rodaje, solo estaban presentes los actores y el equipo, pero debido a que el autobús era tan estrecho, era difícil para la cámara captar el ángulo, así que tuvimos que filmarlo varias veces”.

Kim So Hyun continúa: “Fue realmente vergonzoso, tanto en el ensayo como cuando lo hacía de verdad. Incluso oppa (Yeo Jin Goo) se sintió avergonzado. Él me dijo que era su primer beso y también era el mío”.

“El director incluso hizo una broma, diciendo que teníamos que hacerlo de nuevo porque oppa frunció los labios. Oppa me dijo que no me molestara, porque mi primer beso fue en un drama, que hay muchas cosas así en la actuación”, finaliza.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.