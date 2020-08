El 11 de agosto, la agencia de gestión de NeonPunch, A100 Entertainment, informó a través de sus redes oficiales en Instagram y Twitter sobre la disolución inmediata del quinteto K-pop.

En su comunicado, la compañía explicó que el quinteto conformado por Do Hee, May, Iaan, Baek Ah y Da Yeon se encontraban preparando para hacer un comeback en mayo de 2019, cuatro meses después de lanzar su primer y único mini álbum, Watch Out.

“Anunciamos que NeonPunch se disolverá a partir del 11 de agosto. Lamentamos sinceramente que la gente no pueda volver a ver a NeonPunch como grupo, aunque mucha gente lo haya estado esperando.

A100 y las miembros de NeonPunch trabajaron arduamente con el objetivo de volver en mayo de 2019, pero debido al empeoramiento de la situación económica del organismo, así como a la suspensión de las actividades de dos miembros, esa fecha siguió retrasándose”, señala la etiqueta.

NeonPunch estuvo conformado por Dayeon, Dohee, Baekah, May e Iaan. Crédito: Instagram

A100 Entertainment también señaló como factores de la disolución de NeonPunch a la actual pandemia del coronavirus (COVID-19).

Seguidamente, la agencia explicó el rumbo en de las carreras que tomará cada una de las integrantes, tres de ellas en la subunidad XUM.

“En cuanto a las miembros que suspendieron sus actividades (Dohee y May), todavía es difícil para Dohee reanudar las actividades debido a razones personales y May está actualmente tomándose un descanso ya que está comprometida con sus estudios, por lo que los planes para sus futuras actividades son inciertos”.

“Sin embargo, nosotros en A100 estamos decididos y prometemos volver con el nuevo grupo de chicas XUM para todos los fans que han estado esperando, así como para las miembros que harán otro debut a través del grupo (Dayeon, Baekah e Iaan)”.

A100 Entertainment finaliza su comunicado expresando la gratitud de NeonPunch a sus fandom, Nellight, que los acompañó desde su debut con el single Moonlight, el 27 de junio del 2018.

