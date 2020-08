“Un video que dura 22 segundos, pero que duele toda la vida”, señalan los fans WENEE sobre el teaser del MV para “Losing you”, tema prelanzamiento del mini álbum debut del idol del K-pop Wonho.

Y no es para menos debido a que el fragmento de la canción parece reflejar la difícil etapa en la que el famoso surcoreano estuvo inmerso hasta hace pocos meses.

Imagen perfil de Wonho para Highline.

Como se recuerda, fuertes acusaciones levantadas en su contra en octubre pasado derivaron en su salida voluntaria de MONSTA X y su alejamiento de la vida pública durante medio año.

Sin embargo, gradualmente demostró su inocencia ante la justicia y como contadas celebridades del medio retoma las riendas de su carrera, esta vez como solista y productor bajo la agencia Highiline Entertainment.

Para hacer oficial su reinicio, el artista de 27 años lanzará en setiembre su mini álbum debut Love synonym que será promocionado con el tema principal “Right for me”.

Wonho, Monsta x

Mientras tanto, a lo largo de agosto irá liberando adelantos de su trabajo conforme al calendario que inició este 11 con la publicación del teaser para el MV de “Losing you”.

La versión completa de este emocional tema referido será lanzado el 14 de agosto y de manera posterior más teasers hasta llegar al viernes 4 de setiembre, fecha programada para el debut solista.

Si eres WENEE, planeas serlo o anticipas la carrera solista de Wonho no te pierdas el calendario del lanzamiento de Love synonym que reproducimos a continuación.

Wonho, Monsta x

El mismo también se encuentra en la cuenta oficial Twitter del idol, a la que puedes acceder haciendo click en este enlace (AQUÍ).

