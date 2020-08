La agrupación de Big Hit Entertainment, BTS, estuvo presente en las grabaciones del último episodio de It’s okay to not be okay llamado Finding the real face, según evidenció un video del detrás de cámaras compartido por la cadena productora del dorama, tvN.

Fue precisamente el fandom de los Bangtan Boys. ARMY, quienes descubrieron la presencia del grupo K-pop a través de actor Kim Soo Hyun.

El protagonista de It’s okay to not be okay aparece llevando sobre sus hombros la manta oficial del BTS world tour ‘Love yourself: Speak yourself’ [The final] realizado en Corea del Sur en 2019, para promocionar su sexto mini álbum, Map of the soul: Persona, lanzado en abril de ese año.

Kim Soo Hyun trajo al set de It’s okay to not be okay la manta oficial BTS x FILA. Crédito: captura Twitter

La manta es una colaboración especial del grupo integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook con la marca deportiva FILA.

Aunque la aparición resulta emocionante para los seguidores del grupo K-pop, cabe resaltar que no es la primera vez que Kim Soo Hyun se revela como un fan declarado de BTS.

Anteriormente, el making of de ‘Epilogo’ (secuencia final del episodio 6) permitió escuchar al actor de 32 años cantar los versos iniciales de Blood Sweat & Tears de BTS.

