Park Bo Gum lanza su nueva canción “All My Love” producida por Sam Kim

La medianoche del 10 de agosto KST, Park Bo Gum sorprendió a sus fanáticos al presentar su nueva balada “All My Love”.

El MV fue lanzado en YouTube a través de la cuenta oficial de Pony Canyon, agencia de representación de Park Bo Gum en el mercado japonés.

El videoclip de tres minutos de duración presenta imágenes del cantante de 27 años en el estudio de grabación.

El tema interpretado enteramente en inglés fue producido por Sam Kim, uno de los compositores más jóvenes (y de mayor éxito en la industria) al haber creado las canciones “Breath” y “Who Are You” para el OST de los doramas It’s okay to not be okay (2020) y Goblin (2016), respectivamente.

Según se informó, el tema tendrá una versión en físico con la dulce voz de Park Bo Gum interpretando “All My Love” en coreano, inglés y su versión instrumental.

Asimismo, para el 12 del mes, se espera la versión para piano de “Bloomin”, sencillo debut en japonés del cantante, lanzado originalmente el 18 de marzo del 2020, como parte del álbum Blue Bird.

Estas producciones han sido planeadas como un regalo de despedida de Park Bo Gum a su fandom antes de ingreso al servicio militar obligatorio programado para 31 de agosto.

De igual forma, el protagonista de Encounter deja otros tres proyectos actorales para que sus fans lo recuerden durante su ausencia. El primero es el dorama Record of Youth, junto a la actriz de Parasite, Park So Dam, producción de tvN programada para estrenarse el 7 de setiembre.

Mientras tanto, en fase de postproducción se encuentran las películas Wonderland y Seo Bok, este último con Gong Yoo.

“Todos los personajes que interpreté en estos tres proyectos son diferentes entre sí”, adelantó Park Bo Gum en entrevista con VOGUE, a mediados de julio pasado.

