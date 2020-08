Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se se despiden de It’s okay to not be okay

El 9 de agosto, el drama coreano It’s okay to not be okay emitió su episodio 16, el cierre de la conmovedora historia de tres personajes que aprendieron a entender sus emociones. Los protagonistas Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se dieron sus palabras finales acerca de los roles que interpretaron.

Moon Gang Tae, el enfermero que trabajaba arduamente para cuidar a su hermano y que reprimía todo sentimiento, finalmente pudo bajar sus defensas al conocer a la escritora Go Moon Young.

Kim Soo Hyun agradeció a todo el equipo de producción y comentó: “Me dijeron que el drama sanaría y consolaría a las personas, pero creo que yo fui el más aliviado. Espero que esta historia haya sido de ayuda a todos. ¡Está bien no estar bien!”.

Seo Ye Ji, actriz que interpretó a la impredecible Go Moon Young resaltó el crecimiento de su personaje gracias a la ayuda de los hermanos Moon.

“Aunque ella lucía deslumbrante y fría en el exterior, Moon Young se sentía realmente sola. Mi corazón dolió cuando se revelaron sus heridas, y también fue conmovedor cómo sanó al convertirse en una familia con Sang Tae y Kang Tae. Estoy feliz de haber recibido tanto amor al encarnar a Go Moon Young”.

Quien también se ganó el cariño de los televidentes fue Oh Jung Se, actor de 43 años que tomó el reto de darle vida a Moon Sang Tae. Su personaje tenía la característica de vivir con cierto grado de autismo; a medida que avanzó el drama, él fue madurando y superando sus miedos.

“Gracias a Moon Sang Tae fui capaz de expandir mi perspectiva del mundo”, afirmó Oh Jung Se. “De todos los roles que he interpretado, este fue el más puro y de corazón noble. Hizo que reflexionara mucho sobre mí mismo”.

“Quiero expresar mi agradecimiento a los televidentes por reír y llorar con Moon Sang Tae mientras él maduraba”, finalizó.

