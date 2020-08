El 9 de agosto, FNC Entertainment, agencia de AOA, emitió una disculpa oficial a la exintegrante, Kwon Mina, tras sus denuncias sobre acoso que derivó en un nuevo intento de suicidio.

La idol K-pop se encuentra hospitalizada después de publicar el 8 de agosto, una perturbadora fotografía de su muñeca ensangrentada, junto a un nuevo reclamo contra Shin Jimin, Kim Seolhyun y Han Sung Ho, este último CEO de FNC Entertainment, por el daño psicológico sufrido. Además, acusa a la agencia por falto de pagos.

Shin Jimin, Kim Seolhyun y Han Sung Ho, este último CEO de FNC Entertainment, fueron señalados por Mina en sus acusaciones. Crédito: fotocomposición

Ante la alarma generada, FNC Entertainment publicó un comunicado en cuya primera parte se disculpa con Mina:

“Nos disculpamos sinceramente por causar preocupación con los muchos asuntos desafortunados relacionados con AOA, y nos disculpamos por causar gran preocupación e inconvenientes. Por encima de todo, esperamos que Kwon Mina, que está pasando por un momento difícil, recupere rápidamente su salud, y le extendemos una profunda disculpa”.

Comunicado original publicado por FNC Entertainment sobre Mina. 9.8.2020. Crédito: Captura

Seguidamente, la agencia explicó por qué evitaron contestar antes, teniendo ahora como prioridad la recuperación de Mina.

“Decidimos que explicar y refutar algunas de las cosas que se están diciendo y tratar de revelar públicamente quién tiene razón y quién no solo hará que surjan más problemas y la situación no se resolverá”.

“También les hemos hecho saber a los miembros de AOA que no deben hacer declaraciones personales, incluso si así lo desean. Llegamos a esta decisión porque creemos que hacer que cada miembro revele sus declaraciones al público, lo que conducirá a un conflicto, no es la forma correcta de resolver la situación”, precisa FNC Entertainment.

Traducción de la primera parte del comunicado de FNC Entertainment. Crédito: captura SOOMPI.

Sobre la controversia con Mina y Jimin

En un post anterior, publicado el 6 de agosto, la cantante relató que se autolesionó tras sentirse humillada por su agencia, a quienes solicitó una explicación sobre Jimin, exlíder de AOA, sindicada como la persona que acosó a Mina por más de una década.

Traducción de la segunda parte del comunicado de FNC Entertainment. Crédito: captura SOOMPI.

FNC Entertainment aborda este hecho señalando que ya se había anunciado que Jimin dejaría la industria.

“Cuando Kwon Mina preguntó a los empleados de la agencia sobre los planes futuros de actividades de Shin Jimin, no respondimos porque Shin Jimin ya había hablado personalmente con la agencia para decir que no tenía intención de seguir activa en la industria del entretenimiento y quería seguir viviendo como una no celebridad, y no deseábamos que se mencionara innecesariamente en otra ocasión”, reiteró.

FNC Entertainment finalizó su comunicando indicando que sobre los pagos e incumplimientos de contrato que denunció Mina, ellos han cumplido con todas las normas,”y si hay algún problema potencial, se asumirá toda la responsabilidad legal”.

