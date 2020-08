TWICE concierto ONLINE: cómo ver la transmisión EN VIVO del World in a day

¡Llegó el día esperado por ONCE! Finalmente TWICE se presentará en su primer concierto online por la plataforma Beyond Live. El World in a Day será transmitido a sus fans en todo el mundo y aquí te contamos cómo acceder al evento.

Esta es una oportunidad especial para el grupo femenino que hizo su comeback este 2020 con la canción “More and More”. Como se recuerda, la girlband iba a realizar el gran cierre de su gira TWICELIGHTS con dos shows multitudinarios en Seúl.

Debido a la pandemia, la mejor decisión para salvaguardar la salud de todos fue cancelar ambas fechas, suceso que generó tristeza en las artistas y sus seguidores.

Con este show vía Beyond Live, el sétimo que realiza esta plataforma, se espera un gran despliegue de cámaras y efectos visuales, así como los momentos de preguntas y respuestas con afortunados admiradores de Sana, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu, Nayeon, Momo, Jihyo, Jeongyeon y Mina.

TWICE Beyond Live EN VIVO LIVE STREAM

¿Qué concepto tendrá el TWICE: World in a day? Este show está inspirado en la idea de ‘recorrer el mundo en un solo día', pues a través de sus performance, las nueve cantantes esperan llegar en una experiencia on-tact (contacto-online) a los ONCE, sin importar país o idioma.

IMPORTANTE: Jeongyeon participará sentada de las performances debido a problemas de salud, según informó JYP.

¿Cuándo es el concierto de TWICE Beyond Live?

El show TWICE: World in a day se realiza el domingo 9 de agosto desde los estudios especializados de Seúl.

Mira el ensayo de TWICE mientras se preparan para encontrarse con ONCE:

¿A qué hora se transmitirá el TWICE: World in a day?

El concierto comenzará EN VIVO a partir de las 3 p. m. (KST) por la plataforma oficial de video VLive. A continuación, encontrarás los horarios por países con el ajuste a su zona horaria respectiva.

Horarios del TWICE: World in a day

TWICE stream EN VIVO en Perú: 9 de agosto a la 1 a. m.

TWICE stream EN VIVO en Colombia: 9 de agosto a la 1 a. m.

TWICE stream EN VIVO en Ecuador: 9 de agosto a la 1 a. m.

TWICE stream EN VIVO en México: 9 de agosto a la 1 a. m.

TWICE stream EN VIVO en Chile: 9 de agosto a la 2 a. m.

TWICE stream EN VIVO en Bolivia: 9 de agosto a la 2 a. m.

TWICE stream EN VIVO en Argentina: 9 de agosto a la 3 a. m.

TWICE stream EN VIVO en España: 9 de agosto a la 8 a. m.

TWICE stream EN VIVO en Los Ángeles: 8 de agosto a las 11 p. m.

¿Cómo ver el concierto de TWICE EN VIVO?

Todos los conciertos bajo la plataforma Beyond Live son transmisiones de pago que solo se distribuyen a los fans a través de la página y app VLive.

¿Dónde ver el concierto de TWICE Beyond Live?

Puedes reproducir el concierto de TWICE desde la app VLive en tu smarphone y transmitirlo a un televisor, o acceder desde tu PC por la página de V Live. Deberás comprar el boleto virtual en la tienda de dicho sitio web.

¿Cuánto cuesta ver el concierto de TWICE en VLive?

Para comprar tu entrada al concierto puedes ingresar AQUÍ. El costo es de 1500 monedas virtuales que cuestan un aproximado de 94 a 98 soles, o 30 dólares según el cambio.

Además de la transmisión en vivo, el boleto otorga derecho al VOD (video on demand) que es la repetición del concierto luego de que este haya sido revisado por los estándares de radiodifusión coreanos.

