Seo Ye Ji posa junto a su personaje ‘Go Moon Young’ en víspera del final de It’s okay to not be okay

Luego de ocho semanas de emociones encontradas, los televidentes le dicen adiós a It’s okay to not be okay. El drama coreano que llegó a latinoamérica por Netflix contó con actuaciones estelares de Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se.

En la víspera de su episodio 16, fans de la protagonista difundieron una serie de fotografías inéditas que solo estaban disponibles para un fancafé coreano. Esto se dio como muestra de gratitud a los halagos que recibe Seo Ye Ji de parte de los seguidores internacionales.

La actriz del dorama “Save Me” no tiene perfil en redes sociales. Su Instagram oficial está desactivado desde hace varios meses y por el momento, las únicas capturas ‘behind the scenes’ que se tenían de ella eran las que compartía su co-estrella Kim Soo Hyun.

Ahora se filtraron fotos de la celebración a su cumpleaños en abril, cuando estaba en pleno rodaje de los primeros capítulo de Está bien no estar bien.

Además, se ve a Seo Ye Ji recibiendo un regalo de sus fans en el set de grabación y algunos selfies caracterizada con su personaje en el drama.

Una de las instantáneas más comentadas por su ternura fue la que se tomó junto a la versión animada de Ko Moon Young, diseño que aparece en el episodio 1 del dorama y que es creación del prestigioso ilustrador Jamsan.

Productor de It’s okay to not be okay

A un día de la emisión del final (9 de agosto), el productor del drama ‘Psycho, but it’s okay’ agradeció al elenco destacando sus fortalezas al interpretar a personajes complejos.

“Kim Soo Hyun es un actor que se convirtió en el eje del drama por 16 episodios. Seo Ye Ji llevó perfectamente a Ko Moon Young, una nueva clase de heroína que no se ve a menudo en las comedias románticas”.

