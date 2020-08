La exintegrante de AOA Park Choa parece alistar su regreso a la industria luego de tres años de hiatus. El primer acercamiento a la música después de tanto tiempo de ausencia es el OST del Kdrama To all the guys who loved me, comedia romántica con la actuación de Hwang Jung Eum.

“I’m right here” es el nombre de la canción que será estrenada oficialmente el 11 de agosto a las 6 p. m. (KST). Fans de la cantante habían detectado su voz luego de que un fragmento del tema musical sonara en el episodio emitido el 3 de agosto.

Tras unos días de misterio, la compañía productora del soundtrack confirmó que Choa era la intérprete.

Este es un adelanto de la canción:

Como dato adicional, el medio SPOTV News reporta que Park estaría trabajando con el objetivo de volver a la música. Alegan que estaría reuniéndose con diversas agencias para evaluar opciones de contrato; sin embargo, todavía no existe un comunicado oficial sobre ello.

Cabe resaltar que Choa dejó FNC en el 2019 por lo que hasta la fecha no tiene compañía que la represente como idol.

El OST “I’m right here” es la primera actividad de Park Choa desde su alejamiento del grupo K-pop AOA en 2017. En aquella oportunidad, las razones citadas fueron problemas de insomnio y depresión. No anunció planes específicos para su futuro; sin embargo dejó abierta la opción de volver a cantar.

El disco Angel's Knock fue el último comeback de AOA con presencia de Choa (izquierda). Foto: FNC

Por otro lado, la girlband AOA aún está en controversia luego de que Mina (otra exmiembro) denunciara intimidación por parte de la líder Jimin. A consecuencia del escándalo, esta última renunció al grupo en el mes de julio.

