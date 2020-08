Conquistaron a la audiencia con una trama que oscilaba entre la cruda realidad y la fantasía. Esta semana, It’s okay to not be okay emite el final que podría traer el ansiado ‘happy ending’ para los personajes de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji, o por el contrario, el trágico desenlace de su historia de amor mediada por los avatares del destino.

Para despedirse del público que lo siguió cada sábado y domingo desde el 20 de junio, el dorama psicológico lanza sus episodios 15 y 16 a través de tvN y Netflix.

PUEDES VER Filtran fotos del último día de grabación de It’s okay to not be okay

It's okay to not be okay, Seo ye ji, Kim Soo Hyun

En esta nota conoce todos los detalles para que veas en simultáneo con los fans del todo el mundo el final de la producción que significó el gran regreso de Kim Soo Hyun a la pantalla chica y la consolidación de Seo Ye Ji y Oh Jung Se como actores referentes de Corea del Sur.

It’s okay to not be okay ep 13 y 14

Previamente, a través de su capítulos 13 y 14 el dorama mostró que, mientras cicatrizaban las heridas emocionales de algunos personajes, Gang Tae, Sang Tae y Moon Young se enfrentaban ante una temible posibilidad: la madre de los hermanos habría sido asesinada por la progenitora de la escritora.

Peor aún, no era la principal sospechosa la paciente Park Ok Ran, sino un personaje que siempre estuvo presente bajo otra identidad.

It's okay to not be okay, 13

Ahora que reveló su verdadera naturaleza, ‘la mariposa’ de las pesadillas de Sang Tae ha regresado. Lo que aún falta por resolver son sus oscuras motivaciones.

No obstante, nada está dicho pues teorías postulan que en realidad este personaje no sería la madre de Moon Young, sino alguien muy cercano que conocía todos sus secretos familiares.

¿Dónde ver los capítulos 15 y 16 de Está bien no estar bien con sub español?

Los únicos canales autorizados para la distribución de It’s okay to not be okay son Netflix y tvN.

En los mismos, los últimos episodios del drama de los actores Seo Ye Ji y Kim Seo Hyun se liberan este sábado y domingo, primero en televisión y poco después en la plataforma de streaming.

Horario de transmisión de It’s okay to not be okay en Netflix

It’s okay to not be okay en Perú: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Indonesia: 10.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Colombia: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Malasia: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en México: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Filipinas: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Chile: 11.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Argentina: 12.00 m.

It’s okay to not be okay en Estados Unidos: 11.00 a. m.

It's okay to not be okay

Ver gratis It’s okay to not be okay

Los nuevos suscriptores de Netflix pueden acceder al periodo de prueba gratuito que ofrece la plataforma. Si aún no te unes, tienes la opción de aprovechar el beneficio y disfrutar de It’s okay to not be okay sin realizar pago previo. Conoce más entrando a esta nota (AQUÍ).

Doramas GRATIS. Créditos: Netflix

PUEDES VER Oh Jung Se de It’s okay to not be okay y su amable gesto a fan con discapacidad intelectual

Tráiler del ep 15 de It’s okay to not be okay

Como en cada episodio, It’s okay not to be okay muestra adelantos de las novedades que alistan para su próximo estreno. Aquí, el trailer del capítulo 15, penúltimo de la serie psicológica.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.