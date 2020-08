El video musical (MV) de la canción “No other” de SUPER JUNIOR ha alcanzado las 100 millones de reproducciones en YouTube el 7 de agosto (KST). Como no podía ser de otra manera, el nuevo récord personal de los llamados ‘reyes del Hallyu’ es celebrado mundialmente por su fandom E.L.F (Everlasting friends).

La canción fue lanzada de manera digital el 25 de junio de 2010 como parte del repackaged del álbum Bonamana. Debido a su éxito, el 7 de julio de ese mismo año se lanzó su clip oficial.

SUPER JUNIOR, No other, Bonamana

Para conmemorar la década de la publicación, originalmente el fandom del legendario grupo surcoreano estableció como meta que el video llegara a las 100 millones de reproducciones antes del 7 de julio de 2020.

Si bien no se pudo obtener el resultado en la fecha inicialmente establecida, exactamente un mes después se llega a la cifra y, en consecuencia, se desata una celebración en Twitter con hashtags tendencias como #NoOther100M.

No es para menos, pues con el nuevo récord personal establecido en el marco del 15 aniversario de su debut, SUPER JUNIOR defiende su título como representante de la expansión global de la ‘ola coreana’.

Además, siendo de la segunda generación del K-pop, demuestra su vigencia en el competitivo ámbito donde jóvenes grupos en compañía de sus ingentes fandoms establecen marcas con cada nuevo lanzamiento.

Cabe resaltar que el MV de “No other” se convierte en el cuarto clip de la agrupación en alcanzar las 100 millones de vistas en YouTube después de “Mr. Simple”, “Bonamana” y “Sorry sorry”.

Ahora que se ha logrado el objetivo, no sería sorpresa que SUJU logre imponer su próximo hito en la plataforma antes de cumplir 15 años de carrera ininterrumpida este 6 de noviembre.

Todo dependerá de la organización de E.L.F que, aunque nació casi junto a sus ídolos favoritos, sigue demostrando su poderío. Como prueba reciente, vemos las cifras alcanzadas por SUPER JUNIOR en su concierto virtual en Beyond LIVE.

Por supuesto, los objetivos trazados también serán decisivos. Si bien aún no es oficial, ya resuenan como favoritos los 100M para “Mamacita” o los 200M para el icónico tema “Mr. Simple”.

