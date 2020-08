La estrella J-pop, Tegoshi Yuya, exmiembro del grupo NEWS, causó controversia por las declaraciones realizadas en su libro de ensayos AVALANCHE, al analizar el éxito de BTS y TWICE, y desestimó a otros grupos K-pop.

La publicación autobiográfica de la estrella japonesa fue lanzada el 5 de agosto, y no pasó desapercibida, por la inclusión de escándalos de otras celebridades además de contener fotografías desnudas del mismo ‘Tego’.

El 5 de agosto el idol J-pop, Tegoshi Yuya, presentó su libro de ensayos AVALANCHE. Crédito: fotocomposición

Sin embargo, para los seguidores del K-pop, no pasaron desapercibido los párrafos dedicados a analizar el éxito de BTS y TWICE resaltando su capacidad bilingüe como la clave de este.

“BTS, que debutó en 2013, ha ganado suficiente popularidad para actuar en los Grammys como una actuación especial, y ha brillado a medida que muestran su poder en las listas de carteleras y a través de las ganancias de ventas de sus álbumes. TWICE es compuesto por miembros internacionales de Japón y Taiwán. Entonces, es posible que canten en vivo en inglés, coreano, japonés y chino”.

“Si estudiáramos inglés como BTS y estuviéramos compuestos por miembros internacionales como TWICE e intentáramos expandirnos a todo el mundo, entonces NEWS o cualquier ídolo de Johnny & Associate [su exagencia] sería el número uno en el mundo. Habríamos logrado nuestro camino hacia las listas de Billboard de Estados Unidos”, teoriza.

Lo escrito por Tegoshi Yuya, también miembro del dúo TegoMass, ha resonado en Twitter donde algunos señalan un cierto desconocimiento sobre BTS, debido a que solo un miembro del grupo habla inglés fluido: Namjoon.

Por otro lado, los internautas apuntan que si bien no dice nada negativo de BTS y TWICE, parece no reconocer el éxito que están teniendo otros grupos K-pop fuera de Corea del Sur.

También se ha puntualizado que el J-pop podría conseguir una mejor internacionalización si hicieran uso adecuado de las redes sociales como YouTube.

Reacciones a lo escrito por el idol J-pop, Tegoshi Yuya, sobre BTS y TWICE. Crédito: captura Twitter

