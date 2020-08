BTS: cuándo y en qué países se estrena ‘Break the silence: The movie Persona’ [FOTOS]

Cuando aún se encontraban asimilando el increíble calendario para el lanzamiento del single en inglés “Dynamite”, ARMY fue sorprendido el 7 de agosto (KST) por el anuncio de Big Hit Entertainment: ¡BTS regresa a la pantalla gigante con ‘Break the silence: The movie Persona’!

La agencia, además, ha revelado cuándo y dónde se realizará el estreno exclusivo. Conoce aquí si tu país será uno de los afortunados en asistir al nuevo evento cinematográfico de los idols más representativos del K-pop.

‘Break the silence: The movie Persona’: sinopsis

‘Break the silence: The movie Persona’ asegura una experiencia inolvidable para ARMY que podrá ver como nunca antes el lado más personal de Bangtan. Aquí, la descripción de la película conforme a Big Hit Ent.

“Esta es la historia no contada de BTS. Viaja con BTS por todo el mundo para su gira, conoce a los integrantes de la banda detrás de escena”.

A través del film, el fandom podrá revivir nada menos que Love yourself: Speak yourself”, tour con el que los idols recorrieron cuatro continentes y donde hasta noviembre del 2019, según Billboard, registraron una ganancia aproximada de 116.6 millones de dólares americanos.

‘Break the silence: The movie Persona’: fecha de estreno

Big Hit ha confirmado que ‘Break the silence: The movie Persona’ se estrena en salas de cines a partir de los días 10 y 24 de setiembre. La venta de entradas comienza el 13 de agosto con fechas variadas según región.

¿En qué países se estrena ‘Break the silence: The movie Persona’ de BTS?

ARMY de Perú, México, Argentina, Chile, Puerto Rico y más países tendrán la fortuna de asistir al estreno de ‘Break the silence: The movie Persona’. Revisa aquí el listado completo.

‘Break the silence: The movie Persona’, estreno desde el 10 de setiembre

‘Break the silence: The movie Persona’, estreno desde el 24 de setiembre

Reestreno de ‘Bring the soul: The movie’

Previo al estreno de ‘Break the silence: The movie Persona’, la tercera película de BTS ‘Bring the soul: The movie’ será relanzada en cines del 28 al 30 de agosto.

