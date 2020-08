El 6 de agosto, Mina realizó una tercera actualización en su cuenta de Instagram, evidenciando la ansiedad que experimenta al sentir que no recibe una disculpa adecuada por lo sufrido durante su permanencia en AOA.

El nuevo escrito, inicia aclarando lo que quiso decir en su post anterior (ahora eliminado) donde habló de la actitud de espectadores que asumieron sus excompañeras en el grupo K-pop y su antigua agencia, FNC Entertainment, mientras ella era acosada por la exlíder, Jimin.

“¿Me preguntan si estoy convirtiendo a todos en perpetradores porque me siento víctima? No, solo dije la verdad, nunca los llamé culpables, dije que eran espectadores”, explicó.

Seguido a ello, Mina vuelve a expresar su frustración al no haber recibido una disculpa verdadera.

“Por supuesto, también he cometido errores, tal vez muchos. También tengo un problema de personalidad. ¿Pero no es demasiado para una persona cuerda pasar 11 años angustiosos y terminar con enfermedades mentales y no escuchar una sola disculpa sincera de nadie?”

Continúa diciendo: “¿Soy demasiado egocéntrica? ¿Estoy esperando demasiado? ¿Estoy pensando demasiado en mí porque me está costando mucho? Pero realmente quiero recibir una sincera disculpa”.

6.8.2020. Mina expresa su frustración por la falta de una disculpa sincera. Crédito: captura Instagram

Seguidamente, la cantante reitera que a pesar de su preocupación sus familiares no han intentado confrontar a FNC o Jimin.

“Quiero dejar de hacer sufrir a su familia. Tienen miedo, lloran y dicen que quieren dejar de ir a la sala de emergencias. Pero aún así mi familia nunca le ha dicho una palabra a ese lugar o esa persona”.

Mina también revela que intentó comunicarse con su ex agencia sin recibir respuesta temiendo futuras represalias por sus declaraciones.

“Hoy intenté al menos tener una conversación con la gente de ese lugar, pero no puedo ponerme en contacto con nadie y también tengo miedo. Tengo miedo de cómo podría arruinarme más y tengo miedo de lo que podría hacer”.

Mina finaliza indicando que a pesar de contar su verdad, ella siente que la están convirtiendo en culpable de lo ocurrido.

“Lo oculté durante 11 años y ahora lo sabe todo el mundo pero al final sólo me culpan a mí. Perdón, pero la pasé muy mal. Sigo mal. Muy mal”.

