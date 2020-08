Stephanie, ex miembro de CSJH, afirma que no sabía que su novio era 23 años mayor que ella

El 6 de agosto KST, la cantante solista Stephanie Kim, exvocalista del grupo CSJH The Grace, participó de una entrevista en el episodio especial ‘New start dream team’ del programa de entretenimiento de MBC ‘Radio Star’, donde reveló detalles de su noviazgo.

En junio de este año, la estrella K-pop confirmó que estaba saliendo con el ex jugador de beisbol por los Boston Red Sox, Brady Anderson, de 56 años.

“Brady era el vicepresidente de operaciones de béisbol de los Orioles de Baltimore y yo estaba en los Estados Unidos actuando como bailarina [de ballet]”, explica recordando lo sucedido en 2012, manteniéndose como amigos durante ocho años.

Sin embargo, Stephanie Kim afirma que se enteró de manera casual que su pareja era 23 años mayor.

“Nos enteramos de la edad de cada uno cuando recordamos cómo nos conocimos. Hacemos un doble ciclo alrededor del signo del zodiaco chino (12 años en un ciclo de signos del zodiaco chino)”, comenta.

Asimismo, la exmiembro más joven de CSJH (The Grace) explica que la actual pandemia del coronavirus ha obligado a que su relación con el exjugador de las grandes ligas se mantenga a distancia.

“Muchos programas de matrimonio vinieron a contactarme tan pronto como confirme las noticias de mi noviazgo. Desafortunadamente, continuamos una relación a larga distancia debido al brote de coronavirus. Nos vimos prácticamente obligados a separarnos unos de otros”.

Sin embargo, la interprete de “Say it” y “Man on the dance floor” afirma: “Nos queremos más porque estamos tan separados”.

PUEDES VER BTS: película japonesa Your Eyes Tell lanza MV con tema principal escrito por Jungkook

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.