La película japonesa Your Eyes Tell lanzó un videoclip especial de su tema principal del mismo nombre, escrito por el ‘Golden maknae’ de BTS, Jungkook.

Previo a esto, “Your Eyes Tell” fue incluido dentro de Map of the Soul: 7 The Journey, cuarto álbum en japonés del grupo K-pop, lanzado el 19 de junio del 2020.

Por otro lado, el tema se convierte en la primera producción de los Bangtan Boys en ser parte del OST de una película.

Al respecto, el director de la misma, Miki Takahiro, compartió sus impresiones al escuchar por primera vez el demo para “Your Eyes Tell” compuesto por ‘Jungkookie’.

“La belleza de la melodía, el brillo de la voz me puso la piel de gallina en el momento en el que la escuché”, reconoció.

Miki Takahiro, quien también es reconocido en la industria musical al haber dirigido los videoclips de la estrella J-pop, YUI, fue quien realizó los cortes y edición para el MV de “Your Eyes Tell”.

“La letra fue escrita mirando la interpretación de Yokohama Ryusei al pensar en Mei Kaori (Yoshitaka Yuriko), así que transmite incluso los más mínimos sentimientos con esa base silenciosa. La edité teniendo en mente cómo podría generar más empatía en la película”, explica.

De igual forma, Miki Takahiro se explaya en los aspectos más destacados del tema en el videoclip.

“La canción es completa. Creo que es maravillosa porque acerca a los personajes y expande aún más la visión del mundo de la película”.

