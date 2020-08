BTS tendrá un escenario a la altura de su regreso musical, pues se ha revelado que presentará su single “Dynamite” en lo que será su primera actuación en los MTV Video Music Awards (VMA).

Como parte del conteo regresivo para el lanzamiento del sencillo en inglés, a la medianoche del 5 de agosto (KST) Bangtan reveló el calendario con las actividades promocionales del mismo.

El cronograma muestra que los idols del K-pop no solo han planificado la publicación del tradicional MV; también compartirán un video ’b-side’ y brindarán entrevistas a MBC TODAY Show y MTV Fresh out of life.

Además, cerrarán con broche de oro las actividades del calendario presentándose por primera vez en los MTV VMA, premiación a la que han sido nominados en 3 categorías para la edición del 2020.

En el importante escenario musical donde también actuarán Doja Cat y J. Balbin, los famosos surcoreanos mostrarán la performance de “Dynamite”. Lo que aún está por confirmar es si será pregrabado o si se trata de una presentación en vivo.

De cualquier forma no deja de ser una alegría para el fandom ARMY que, ante tantas gratas sorpresas de sus ídolos favoritos, siguen votando para que estos puedan ganar en cada una de sus nominaciones en los VMA 2020: “Mejor K-pop”, “Mejor Pop” y “Mejor Coreografía”.

BTS es uno de los grupos musicales más populares en la actualidad. Foto: Big Hit

Cabe resaltar que los resultados finales se revelarán en la ceremonia central de los 2020 MTV Video Music Awards, a realizarse el 30 de agosto a las 8.00 p. m. EST (31 de agosto a las 9.00 a. m., hora coreana).

