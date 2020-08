En 2019, Park Ji Bin causó la admiración del MC Jeon Hyun Moo cuando fue invitado a su programa de radio. El locutor no pudo reconocer al pequeño niño de Boys over flowers, atinando a decir: “Ji Bin creciste rápido”.

Aquel año, el actor participaba en su primera película después de siete años, con un pequeño papel en la cinta de fantasía, Spring again.

PUEDES VER Dramas coreanos, chinos y tailandeses ONLINE GRATIS y en español latino

Los fans que recordaban su nombre como el niño flaco y de piel oscura en los doramas Golden apple (KBS, 2005), My man’s woman (SBS, 2007), May queen (MBC, 2012) y por supuesto Boys over flowers (KBS2, 2009), no pudieron reconocer al joven nacido en 1995, que ahora tiene 25 años.

Park Ji Bin inició su carrera como actor cuando tenía ocho años. Crédito: Instagram

Park Ji Bin había comenzado a actuar desde los 8 años, llegando a ser premiado como Mejor Actor en el Primer Festival de Cine de Montreal (Hello brother), Mejor Actor Infantil en los SBS Drama Awards 2003 (Perfect love), Actor infantil promesa en los 2005 KBS Drama Awards (Golden apple) y mejor actor infantil en los 2007 MBC Drama Awards (Yi San).

Sin embargo, su papel más recordado fue el de hermano menor de Geun Jan Di (Goo Hye Sun) en Boys over flowers (BOF).

Park Ji Bin junto a Goo Hye Sun en las grabaciones del dorama Boys over flowers. Crédito: HanCinema

Aunque interpretaba a un niño de más pequeño, en realidad Park Ji Bin tenía 14 años cuando actuó el papel de Geum Kang San.

Park Ji Bin junto a Lee Min Ho en las grabaciones del dorama Boys over flowers. Crédito: HanCinema

PUEDES VER Lee Min Ho y Kim Soo Hyun casi fueron en hermanos en Boys over flowers [VIDEO]

A pesar de su capacidad para interpretar diversos roles y su buen desempeño como actor dramático y de comedia, no lograba sobresalir en papeles de mayor protagonismo porque en comparación con otros niños actores no resultaba tan atractivo.

En 2013, a los 18 años, logró captar la atención cuando su agencia publicó fotografías de su cuerpo musculoso con marcados abdominales, en un intento por alejarlo de su imagen como actor infantil.

Park Ji Bin mostró su esculpido cuerpo en 2013, cuando tenía 18 años. Crédito: Instagram

Ese año, Park Ji Bin logró participar en los doramas The suspicious housekeeper e Incarnation of money. Luego de ello, pasó por un periodo de sequía que duró dos años hasta que anunció que adelantaría su servicio militar obligatorio.

Tras dejar el ejército, Park Ji Bin se tomó un año sabático. En 2018, regresó en su primer papel como protagonista del webdrama de fantasía Tofu personified (Naver TV/Ole TV, 2018), además de figurar en el reparto de Bad Papa (MBC, 2018).

Sin embargo, Park Ji Bin llamaba la atención por el cambio en su apariencia y estilo de vestir sofisticado.

Ahora, aunque el actor de 25 años se distingue por su atractiva imagen, no se tiene noticias sobre nuevos proyectos. Esto motivó los comentarios maliciosos que señalaban que su carrera artística estaba muerta porque ninguno de sus trabajos resultó ser un éxito aparte de BOF.

Park Ji Bin causó fiebre entre los años 2017 y 2018 con su renovada apariencia Crédito: Instagram

PUEDES VER Kim So Eun de Boys over flowers sorprende con escena en la cama con Ji Hyun Woo para nuevo Kdrama

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.